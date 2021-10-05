特斯拉被判应对工厂种族歧视不力，向黑人员工赔偿 1.37 亿美元

北京时间 10 月 5 日消息，美国加州一家联邦陪审团周一裁定，特斯拉公司使前黑人员工欧文・迪亚兹 (Owen Diaz) 遭受了种族敌意工作环境，未能采取合理措施来防止他受到种族骚扰，命令该公司向迪亚兹赔偿近 1.37 亿美元。

原告迪亚兹在 2015 年 6 月至 2016 年 5 月在特斯拉担任电梯操作员。他在诉状中称，自己在特斯拉加州弗里蒙特工厂遇到了种族主义虐待、歧视以及骚扰，包括“黑鬼”等“日常种族主义修饰词”。迪亚兹在诉讼中称，工人们遇到了“直接来自吉姆・克劳时代”的场景。1876 年至 1965 年，美国曾经出台吉姆・克劳法，对有色人种实施种族隔离。在那个年代，工人们常常受到种族骚扰，但监督人无动于衷。

“特斯拉的进步形象是一层外墙纸，掩盖了它对非裔美国员工的倒退、有损人格的对待方式。”诉讼称。

就业律师事务所加州民权法律团体的律师劳伦斯・A・奥根 (Lawrence A. Organ) 周一证实了这一判决。他表示，在这 1.37 亿美元赔偿金中，690 万美元是与情感抑郁相关的赔偿金，另外 1.3 亿美元是惩罚性赔偿金。

特斯拉很可能上诉。特斯拉律师、来自盛智律师事务所的特雷西・肯尼迪 (Tracey Kennedy) 尚未置评。特斯拉尚未置评。