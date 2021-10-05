福布斯发布美国富豪榜：贝索斯、马斯克、扎克伯格前三

IT之家 10 月 5 日消息 据福布斯官方公众号，今日，福布斯发布了最新美国富豪榜，前三名都是美国科技公司的创始人，分别为：杰夫・贝索斯、埃隆・马斯克、马克・扎克伯格。

数据显示，在前 20 位最富有的美国人中，有 8 个人的身价超过了 1000 亿美元，与此相比，该人数一年前只有 2 个，2017 年则是 1 个都没有。

此外，本次上榜的其中 1 人更是拥有超过 2,000 亿美元的财富。如今，美国前 20 位富豪的总财富额度达到了前所未有的水平 —— 相比去年增加了 5,000 亿美元，达到 1.8 万亿美元，这比加拿大的 GDP 还要多。

IT之家了解到，数据还显示，要想进入榜单前 20 名需要拥有 360 亿美元财富额，这是有史以来最多的。

以下是榜单的前十名：

1.杰夫・贝索斯

财富：2,010 亿美元

年龄：57 岁

白手起家指数：8

财富来源：亚马逊

居住地：华盛顿州西雅图

慈善指数：1

今年 7 月，贝索斯辞去了亚马逊首席执行官一职，并通过旗下蓝色起源公司的首次载人航天飞行将自己送入了太空，并在大气层外度过了 10 分钟时间。同时，他的个人净资产也达到了新的高度：在过去一年里增加了 220 亿美元，以此成为了福布斯美国富豪榜上首位身价超过 2,000 亿美元的富豪。

2.埃隆・马斯克

财富：1,905 亿美元

年龄：50 岁

白手起家指数：8

财富来源：特斯拉、SpaceX

居住地：德克萨斯州奥斯汀

慈善指数：1

马斯克的电动汽车制造商特斯拉已经连续 8 个季度盈利，并在碳排放额度销售的帮助下于 7 月公布了有史以来最高的净利润，马斯克的个人财富也在一年内增加了 1,200 亿美元。今年 8 月，他公布了特斯拉机器人 Tesla Bot 计划，这是一款采用了特斯拉汽车技术的人形机器人。另外，SpaceX 在 9 月完成了第一次全平民航天员任务。

3.马克・扎克伯格

财富：1,345 亿美元

年龄：37 岁

白手起家指数：8

财富来源：Facebook

居住地：加州帕罗奥托

慈善指数：2

今年 8 月，美国联邦贸易委员会再次对 Facebook 提起了诉讼，如果成功的话，该公司将不得不剥离出 Instagram 和 WhatsApp。今年 6 月，Facebook 的市值首次达到 1 万亿美元，其创始人兼首席执行官扎克伯格的财富也在一年中增加了 495 亿美元。

4.比尔・盖茨

财富：1,340 亿美元

年龄：65 岁

白手起家指数：8

财富来源：微软

居住地：华盛顿州梅迪纳

慈善指数：4

这是盖茨自 1991 年以来首次跌出榜单前两名。这位微软联合创始人将价值 57 亿美元的加拿大国家铁路公司（Canadian National Railway）和迪尔公司（Deere & Co.）等公司股票转让给了前妻梅琳达・弗兰奇・盖茨，两人于今年 5 月结束长达 27 年的婚姻。9 月，盖茨斥资 22 亿美元，将其所持有的四季酒店股份比例从 48% 增加至 71%。

5.拉里・佩奇

财富：1,230 亿美元

年龄：48 岁

白手起家指数：8

财富来源：谷歌

居住地：加州帕罗奥托

慈善指数：1

6.谢尔盖・布林

财富：1,185 亿美元

年龄：48 岁

白手起家指数：8

财富来源：谷歌

居住地：加州洛斯阿托斯

慈善指数：1

在 2019 年底的美国国会反垄断调查期间，这两位高管分别辞去了谷歌母公司 Alphabet 的首席执行官和总裁职务，但他们仍留在董事会并持有控股权。据报道，佩奇在斐济安然度过了新冠疫情，布林的游艇则最近被发现停在斐济和塔希提岛附近，而他在新加坡设立了一个家族办公室分部。

7. 拉里・埃里森

财富：1,173 亿美元

年龄：77 岁

白手起家指数：9

财富来源：软件

居住地：夏威夷州拉奈岛

慈善指数：1

这位甲骨文联合创始人、首席技术官和董事长在 2020 年 12 月宣布，自己已搬到夏威夷的拉奈岛（Lanai），此前他于 2012 年以 3 亿美元买下了该岛的几乎全部资产。今年 4 月，艾里森又花 8,000 万美元买下了佛罗里达州棕榈滩的一栋别墅，并打算将其拆除。

8.沃伦・巴菲特

财富：1,020 亿美元

年龄：91 岁

白手起家指数：8

财富来源：伯克希尔哈撒韦

居住地：内布拉斯加州奥马哈

慈善指数：5

众所周知，这位“奥马哈先知”（Oracle of Omaha）不愿投资科技股，但他的投资组合里一直积累着有 21 世纪特点的资产。伯克希尔哈撒韦目前在苹果、亚马逊和 Snowflake 里拥有价值以十亿美元计的股份。今年 6 月，该公司向巴西金融科技公司 Nubank 注资了 5 亿美元。

9.史蒂夫・鲍尔默

财富：965 亿美元

年龄：65 岁

白手起家指数：6

财富来源：微软

居住地：华盛顿州亨茨点

慈善指数：2

这位精力充沛的前微软首席执行官向华盛顿的团体捐赠了 3,800 万美元，以帮助解决该州在行为健康方面的劳动力短缺问题，另外据报道，该州有近四分之一患有精神疾病的成年人无法获得治疗。今年 9 月，他旗下的 NBA 球队，洛杉矶快船队的新球场破土动工。该球场有 1.85 万个座位，据报道将花费鲍尔默超 10 亿美元资金。

10.迈克尔・布隆伯格

财富：700 亿美元

年龄：79 岁

白手起家指数：8

财富来源：彭博

居住地：纽约州纽约市

慈善指数：4

这位前纽约市市长在其失败的总统竞选中投入了 12 亿美元，并在 2020 年的选举中支持了其他候选人，他还通过彭博慈善基金捐赠了 16 亿美元。今年，布隆伯格的慈善之举包括为新冠疫情捐款、帮助减缓气候变化以及在普林斯顿大学建立了一个旨在增加学生群体多样性的机构，该机构以其长女艾玛（Emma）的名字命名。