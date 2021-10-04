谷歌云推出全新 N2 虚拟机：搭载第三代英特尔至强可扩展处理器

IT之家 10 月 4 日消息 近日，谷歌云宣布即将发布搭载第三代英特尔至强可扩展处理器（代号为“Ice Lake”）的计算引擎 N2 机器系列公测版。

据介绍，N2 虚拟机可针对网络和应用程序服务、企业应用程序、大中型数据库、缓存、媒体转码流和游戏服务器等工作负载灵活调整，并为其提供均衡性能。

此外，最新谷歌云 N2 机器系列利用第三代英特尔至强可扩展处理器中诸多 AI 及加密加速引擎来提升整体性能。

IT之家了解到，谷歌云最新 N2 虚拟机测试版将于 2021 年第四季度初上市。