100 万测试者，微软发视频感谢 Windows Insiders 帮忙构建 Win11

IT之家 10 月 6 日消息 微软刚刚推出了 Windows 11 正式版，大量数码爱好者已经抢先升级。恰逢 Windows 预览体验计划 7 周年纪念日，微软今天发布了一段视频感谢他们的贡献。

当然，Windows 11 预览版是没有硬件限制的，所以也并非所有测试人员都可以升级正式版。

据称，目前已有超过 100 万的 Windows Insiders 体验着参与了 Win11 操作系统的测试。微软还表示有点喜欢这个颇为热闹的群体，他们指出：

打造 Windows 11 是一段漫长的旅程。感谢 Windows 内部预览体验人员的精力和热情，他们帮助创建了一个全新的 Windows 体验，使您与之所爱更近一步，同时帮助你提高生产力并激发创造力。

对于微软一些新的奇妙想法或计划，高级测试人员自然是必不可少的，例如有大量用户反馈并改善了关于 Win11 新任务栏的问题。例如刚刚有IT之家网友反馈称安装 Win11 专业版之后出现了任务栏图标无法对齐的问题。

不过好在，目前仍处于 Windows 11 的蜜月期，用户对其包容度相当高，而且目前尚未出现大范围或者影响巨大的 bug，希望内部测试人员在一两个月后再次受到同样的嘉奖。