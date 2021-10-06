首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

100 万测试者，微软发视频感谢 Windows Insiders 帮忙构建 Win11

2021/10/6 8:27:25 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 10 月 6 日消息 微软刚刚推出了 Windows 11 正式版，大量数码爱好者已经抢先升级。恰逢 Windows 预览体验计划 7 周年纪念日，微软今天发布了一段视频感谢他们的贡献。

当然，Windows 11 预览版是没有硬件限制的，所以也并非所有测试人员都可以升级正式版。

据称，目前已有超过 100 万的 Windows Insiders 体验着参与了 Win11 操作系统的测试。微软还表示有点喜欢这个颇为热闹的群体，他们指出：

打造 Windows 11 是一段漫长的旅程。感谢 Windows 内部预览体验人员的精力和热情，他们帮助创建了一个全新的 Windows 体验，使您与之所爱更近一步，同时帮助你提高生产力并激发创造力。

对于微软一些新的奇妙想法或计划，高级测试人员自然是必不可少的，例如有大量用户反馈并改善了关于 Win11 新任务栏的问题。例如刚刚有IT之家网友反馈称安装 Win11 专业版之后出现了任务栏图标无法对齐的问题。

不过好在，目前仍处于 Windows 11 的蜜月期，用户对其包容度相当高，而且目前尚未出现大范围或者影响巨大的 bug，希望内部测试人员在一两个月后再次受到同样的嘉奖。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 11Win11

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用