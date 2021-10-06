偷渡者不受支持，微软警告：请勿在不受支持的 PC 上安装 Win11

IT之家 10 月 6 日消息 经过几个月的 Windows Insider 测试后，Windows 11 终于走入大众视野，但现在有一个问题 —— 它只能在很少一部分 PC 上安装。

众所周知，微软对 Windows 11 硬件有严格的标准，微软强烈建议那些不合格的设备的用户继续使用 Windows 10。

IT之家了解到，Windows 11 需要 AMD 的二代 Zen 或更新的处理器、英特尔 8 代或更新的处理器（以及），以及包括 i5-7640X、i7-7740X、i7-7800X、i7-7820HQ、i7-7820X、i7-7900X、i7-7920X、i9-7940X、i9-7960X 和 i9-7980XE。

也就是说，如果你没有新硬件，你应该只能用 Windows 10 来继续获得微软的安全支持和更新，当然你也可以选择另行需要购买一款支持 Windows 11 的新设备。

微软解释说，出于性能和安全方面的考虑，他们不会在没有 TPM 2.0 的旧处理器上支持该操作系统，而微软自己给出的可升级 Win10 设备是 13 亿，这恐怕连当前 Win10 设备的一半都没有。

当然，民间大神众多，尽管官方不支持 Windows 11 在老机型上安装升级，但我们通过修改 ISO 仍有可能安装新系统，例如将镜像文件解压并删除 source/appraiserres.dll 文件，同时还必须卸载电脑健康监测应用，这应该是国内流传最普遍的偷渡方法。

微软建议不兼容 Win11 设备用户继续使用 Win10，哪怕偷渡也不会收到重要更新。一份最新的支持文件现已证实，未来一定是这种情况，并且还可能存在其他“损害”用户自身利益的情况。

值得一提的是，如果你的设备不受支持，你需要签署一份协议，接受与 Windows 11 相关的风险。安装 Windows 11 过程中会出现弹出式通知，表示你要接受可能出现的“损害”，包括 bug 和更新受限等。

“由于这些兼容性或其他问题，您的设备可能会出现故障，”微软在周一发布的一份文件中指出。“不满足这些系统要求的设备将不再保证收到更新，包括但不限于安全更新，”该公司表示。

根据微软此前透露的数据，不受支持的 Win11 硬件可能会遇到比满足要求的设备更多的蓝屏死机 bug。据称，受支持的硬件可带来 99.8% 的无崩溃体验。

有趣的是，微软所述的崩溃不仅限于蓝屏和死机，还有第一方应用程序（如时钟和邮件等 App）的崩溃率增加 43%。同样，在不受支持的设备上，所有应用程序挂起的可能性要高 17%。

所以，总的来说，最好不要试图偷渡，哪怕你觉得当下没什么太大影响。当然，你只是打算尝鲜的话并无所谓，但对于生产力 PC 来说还请切忌长期使用。