Win11 升级卡 71% 出现 0x8007007f 报错，似乎与驱动有关

IT之家 10 月 6 日消息 大家现在已经可以下载并升级安装 Windows 11 系统，但有些用户在安装过程中遇到了一些问题。微软已经承认 Windows 11 至少存在三个已知问题，除此之外似乎也存在影响一小部分用户的安装问题。

目前来看，通过 Windows 更新接受推送是最简单也是最难的办法，毕竟能收到更新的用户仅有极少数。所以，目前升级 Win11 最主要的方法还是微软新推出的“Windows 11 安装助手”以及通过镜像文件安装。

据网友反馈，Windows 11 似乎无法通过安装助手为某些 PC 安装，提示错误“0x8007007f”。仅从代码来看该错误过于笼统，所以目前仍无法理解根本原因。但有外媒指出这与安装程序、存储空间和驱动程序的 Windows 10 UAC 权限有关。

“在整个安装过程中，错误代码 0x8007007f 不断发生在 71% 左右，”一位用户在 Reddit 讨论中指出。“安装助手失败，错误代码为 0x8007007F，没有洞察力。创建 Win11 工具刚刚崩溃，”另一位用户指出，描述了其艰难的升级过程。

除了 Reddit，我们还在各种论坛和 Twitter 上看到有类似的反馈。

那么究竟该如何修复 0x8007007f 错误呢？从网友的反馈来看大多数用户可以通过“以管理员权限启动”Windows 11 安装助手来解决，推断可能是某种 bug 不允许该工具下载和安装更新。

同时，这一错误可能与用户 PC 安装了某些驱动有关。要想解决 0x8007007，你可以尝试着重启电脑或重新启动安装程序，最好是从厂商官网手动下载并安装最新的驱动程序。

IT之家提醒，你也可以直接下载 Windows 11 镜像并以此安装，这样可以避免所有 Windows 11 升级助手带来的问题。

据悉，目前反馈比较多的还有另一条错误提醒“Ox8COF0830 – ox2W03”。

“Ox8COF0830 – ox2W03 安装在 SAFE_OS 阶段失败，在 INSTALL_UPDATES 操作期间出现错误，”代码显示，此问题似乎也与驱动程序有关，但目前还没有合适的解决方法。

目前微软还没有给出统一的解决方法，如果您遇到上文未涵盖的 Windows 11 升级问题可以向微软反馈，然后可以通过使用 ISO 镜像升级。