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EVGA：从未购买过该品牌 RTX 30 显卡的用户将获得优先购买权

2021/10/6 9:25:11 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 6 日消息 近期显卡价格进一步上涨，据外媒 wccftech 消息，国外厂商 EVGA 于 10 月 4 日推出了新的销售政策，影响到排队预定英伟达 RTX 30 系显卡的用户。

公告表示，为了使得玩家购买显卡更加公平，从未购买过 EVGA RTX 30 系显卡的用户，将有优先购买权，此前已获得过 EVGA RTX 30 系显卡的用户，排队等待会延后。需要注意的是，B-Stock (RX) 、Step-Up 30 系列产品的购买，不依照此标准。

EVGA 官方表示，希望此举能够使得更多玩家获得最新的英伟达 RTX 30 系显卡。由于产品需求量巨大，因此官方暂停显卡预售队列注册，官方将在新一批显卡到货后，按照先到先得的原则发送通知，用户付款后即可发货。请注意，用户在收到通知时，有 20 小时的付款时间。如果没有按时付款，将失去显卡的购买资格。

IT之家获悉，此前 EVGA 允许用户在其官网注册账号，可以排队预定新显卡。这种方式更加公平，用户无需额外付出更多金钱，到新蛋、亚马逊等电商平台购买加价显卡。外媒表示，大多数国外玩家在 Reddit 论坛支持 EVGA 这项优先购买政策。

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关键词：EVGA显卡

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