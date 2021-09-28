缓解缺卡问题，消息称 AMD RX6600 系列新品将于 10 月中旬发布

IT之家 9 月 28 日消息 今年 8 月，AMD 推出了 RX 6600XT 显卡，但依然无法满足市场需求。此前有外媒称 AMD Radeon RX 6600 将于 10 月初交付给评测人员，而评测将于 10 月 13 日晚 10 点解禁。

据博板堂最新爆料，AMD RX 6600 系列新品发布时间原定于 11 月，现在似乎有所提前，目前内部规划敲定的大概时间为 10 月中旬左右发布，但该系列显卡具体参数与价格未知，预计国庆后会公布一些信息。

从此前的泄露来看，AMD Radeon RX 6600 显卡预计将配备 Navi 23 XL GPU，该 GPU 将配备 28 个计算单元或 1792 个流处理器。该显卡还将支持 32MB 的无限缓存，并拥有 8GB GDDR6 显存，显存位宽为 128bit。

就综合性能而言，该卡在 3DMark Time Spy 图形测试中获得 7805 分。在 Igor's Lab 最近的模拟性能测试中，该卡的成绩接近 GeForce RTX 3060 显卡。

IT之家了解到，近日有一家厂商的 RX 6600 显卡上架澳大利亚电商，产品代号为“GV-R66EAGLE-8GD”。这款显卡标价为 805.2 澳币，约合 3870 元人民币，这一并不代表显卡的最终售价，仅供参考。