一文看懂 vivo 发展史：从步步高通讯科技业务到国内出货量第一

1989 年，小霸王学习机的名号响彻大江南北，无数的孩子求着家长在家里购置一台用以“学习”，虽然很多家长心知肚明，这台所谓的学习机最后的用途就是玩一些 FC 游戏，但架不住软磨硬泡，最终还是咬咬牙拿出工资买下了小霸王。

这台仿造日本任天堂 FC 的小霸王学习机，出自一间广东中山市的小厂，而这家厂的厂长，就是段永平。

小霸王的崛起

段永平毕业于浙江大学无线电工程学系。毕业后被分配到北京电子管厂（现京东方）工作。后攻读中国人民大学经济系计量经济学。

80 年代末 90 年代初，正是一大批人南下淘金的时候。1989 年 3 月，段永平进入中山市怡华集团下属的一间亏损 200 万元的小厂当厂长，这家名为日华电子的小工厂，主业是生产家用电视游戏机，但由于经营不善，一年亏损 200 多万。

段永平在担任日华电子厂长期间，曾尝试过租用台湾品牌等方式，最后决定自创小霸王品牌，利用央视广告，在全国打响了名号，凭着好产品、好广告、好团队、好制度，很快就跻身为游戏机品类的第一。

1992 年，小霸王电子工业公司成立，1993 年，小霸王研制出电脑学习机，1994 年，小霸王产值达到 4 个亿，市场占有率成为同类产品绝对第一，1995 年，段永平向集团公司提出对小霸王进行股份制改造，但受重重阻碍没能通过，最终离开了这家由他一手振兴的企业。

步步高的诞生

离开了小霸王的段永平选择的是另起炉灶。1995 年 9 月 18 日，广东力高电子有限公司（步步高前身）成立。1996 年，力高电子更名为步步高电子。

1997 年，步步高进入 VCD 市场，虽然彼时这个市场已经是不折不扣的红海，已经有大大小小 200 多家厂商在竞争，但步步高凭借着段永平在小霸王时期积累的经验与渠道，在 1999 年和 2000 年两度拿下央视标王，并邀请了国际巨星施瓦辛格来当代言人，坐稳了市场第一的宝座。

1999 年，步步高的三大品类：影音产品（VCD、DVD、家庭影院）、通讯产品（无绳电话、普通电话）和学习机（学习游戏机、复读机），都已经做到了市场第一或者前三的位置。

随后段永平对公司进行了改制，把公司一分为三，并且三家之间没有任何关联，只是段永平持有三家各自 10% 左右的股份，由黄一禾负责教育电子业务（后来由金志江接任），陈明永负责视听电子业务，沈炜负责通讯科技业务。分拆的三家公司，段永平各占 10% 的股份。

2001 年，由段永平牵头，三家公司合力注册了 OPPO，当时由陈明永负责，后来另外两个合伙人并无多大兴趣经营，所以由陈明永买断了 OPPO 的品牌，之后在此基础上成立了广东欧珀移动通信有限公司，以此发展出的 OPPO 手机已经完全独立于原来的步步高集团了。

而由沈炜负责的步步高通讯科技业务，早已开始了对手机业务的探索。

家喻户晓的音乐手机

2004 年 5 月，步步高第一款手机凌锐 LR007 上市，当时步步高还没有自己的牌照，使用的是牌照是天时达的，芯片由世界三大芯片制造商之一的德国英飞凌 Infineon 公司生产和提供，由于不支持 GPRS，在市场中并没有掀起太大波澜。

2005 年，手机牌照制放开变为核准制，步步高、夏新、长虹、金立、华为等企业获得第四批手机牌照，9 月，步步高开始正式使用自己的牌照。

2007 年 12 月 1 日，韩国女星宋慧乔正式代言步步高音乐手机，同时在澳大利亚墨尔本海边拍摄的第一部广告片也面世，广告剧情是宋慧乔从汽车上走下来，听着音乐在海边翩翩起舞。

而比宋慧乔更能唤醒回忆的，就是广告片中的背景音乐，名叫《我在那一角落患过伤风》的歌曲由香港女歌手冯曦妤演唱，只有一句拟音“dalen”的歌词，在当时电视剧的插播广告中，熟悉的旋律总能让人不由自主地跟着轻声哼唱。

步步高音乐手机自此打响了名号，将音乐和外观作为主要卖点的它，接连推出了青花瓷系列、紫晶系列、卡布奇诺系列和蒲公英系列等手机，通过大量投放国内的电视广告，在功能机时代的末尾，占据了自己的一席之地，在国内具有相当高的知名度。

vivo 的诞生和崛起

现在普遍认为，初代 iPhone 发布的 2007 年，是智能手机时代到来的标志之一，无数品牌开始由功能机转向智能机，步步高也不例外，出于全球化以及去掉人们固有认知的考虑，步步高智能手机业务最终决定改名。

2009 年，vivo 商标于全球注册，2010 年，维沃移动通信有限公司成立，2011 年，vivo 正式进军智能手机领域。

2011 年 4 月，vivo 正式推出首款智能手机 vivo V1，此时还没有完全取消 bbk 标识，而是将其放到了背面左下角，搭载高通骁龙 MSM 7227 处理器，500 万像素后置镜头，3.5 英寸电容触控屏，系统整体 UI 基本沿用了苹果的风格。

2012 年，vivo 正式推出 vivo X1，vivo X1 通过内置专业 CD 级 Hi-Fi 芯片，不仅有效提升了智能手机的音质，也带来了全新的功能革新，该机也得以成为全球首款 Hi-Fi 手机。在产品设计方面，vivo X1 也凭借仅有 6.55 毫米的整机厚度，刷新了当时的世界纪录，成为当时全球最薄的智能手机。

2013 年，vivo 在北京水立方举办发布会，正式推出全球第一款采用 2K 屏幕的智能手机 ——vivo Xplay3s，其搭载了一块 6.0 英寸，2560×1440 像素分辨率的屏幕，高达 490PPI 的屏幕创下了当时屏幕分辨率最高纪录。

2014 年，vivo 开始重视拍照，在继 vivo X 和 vivo Xplay 两大系列之后推出了旗下定位极致拍摄的 Xshot 系列，并正式发布 vivo Xshot，该机首次采用 f/1.8 大光圈 + 光学防抖方案，搭载双色温闪光灯，同年 vivo 正式进军海外市场。

同年，vivo 推出 vivo X5max，厚度仅为 4.75mm，再次刷新了全球智能手机的记录。

随着中国线下市场的智能手机需求被释放以及海外市场的快速增长，vivo 在 2014 年至 2016 年这三年时间里，实现超过 100% 的年增长率，从 2014 年的 1950 万台增长至 2016 年的 7660 万台，跻身全球前五。

vivo 的未来探索

成为全球前五后，vivo 在继续加大广告方面的投入外，还重视起了研发。

在 2018 年的 MWC 上，vivo 正式展示了 vivo APEX 全面屏概念机，APEX 2018 基于 vivo 多年的技术沉淀，加入了新一代全面屏发声技术和半屏指纹解锁技术，同时还加入了升降式前置摄像头，整机的未来感非常强。

2019 年，vivo 展示了新一代的 APEX 概念机，APEX 2019 采用了一块完整的玻璃作为机身，没有传统的中框，具备双感应隐藏式按键，内置高清线性马达，支持全屏幕发声技术和屏幕任意位置指纹录入/解锁等。

2020 年，vivo 再次公布最新的 APEX 概念机，APEX 2020 采用了 6.45 英寸的 120° 全视一体屏，完全消除了正面视角中的左右黑边和中框，搭载了屏下摄像头，并且支持 60W 无线快充，实现整机无开孔的超级一体化前沿设计，还将云台稳定结构内置于手机主摄，同时搭载了 5-7.5 倍潜望连续光学变焦摄像头，成像素质不俗。

通过这三部概念手机，vivo 成功展示了自己在研发方面的投入与积累，部分如屏幕指纹、升降式前置摄像头、微云台相机、瀑布屏等陆续在后续的手机中量产，充分展现了这家老牌国产手机厂商的技术实力。

根据国际数据公司（IDC）发布 2021 年第二季度手机市场跟踪报告，数据显示，2021 年第二季度中国智能手机市场出货量约 7810 万台，同比下降 11.0%，2021 年上半年国内整体市场出货量 1.64 亿台，同比增长 6.5%，其中，vivo 出货量 1860 万台，位列国内第一，市场份额 23.8%。