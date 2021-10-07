谷歌 Pixel 6 德国售价曝光：649 欧元，预购送 BOSE 700 耳机

IT之家 10 月 7 日消息 谷歌将于 10 月 20 日发布 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 两款旗舰手机，近日，一家德国零售商的促销传单显示，Pixel 6 在德国的价格将为 649 欧元（约 4822.07 元人民币）。

德国零售商 Saturn 的促销材料概述了 Pixel 6 的预购促销。如果用户在 10 月 19 日至 27 日期间通过 Saturn 预购，将有资格免费获得一副 Bose 700 无线消噪耳机。

据此前消息称，Pixel 6 Pro 的起价为 899 欧元（约 6679.57 元人民币），但 Saturn 的宣传材料并未明确提及 6 Pro 的价格。

IT之家了解到，Pixel 6 系列手机包括 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 两款机型，是“完全重新设计的 Google 手机”。这两款手机搭载谷歌首款自研移动芯片 Tensor，速度快、更智能、且安全，还能充分适应你的节奏。

谷歌还透露新 Pixel 将采用比上一代更大的感光器，分辨率也会更高。据称，Pixel 6 主摄相比上代 Pixel 相机在进光量上增加了 150% ，而两个机型也都提供了超广角相机，只是 4 倍光学变焦就只有 Pro 才支持。