谷歌 Pixel 6 相机功能曝光：魔术橡皮擦、面部去模糊等

IT之家 9 月 25 日消息 谷歌将于今年发布 Pixel 6、Pixel 6 Pro 两款手机，有望首发 Android 12。根据此前爆料信息，Pixel 6 手机将配备 50MP 三星 GN1 主摄，以及 12MP 超广角摄像头。Pixel 6 Pro 除了以上两者，还将搭载 48MP 4 倍光学变焦潜望式镜头。此外，Pixel 6 Pro 手机预计会采用 12MP 前置摄像头。

不仅如此，外媒 XDA 还从代码中发现了这款手机谷歌相机 App 的一些拍摄参数和新功能：

超广角前摄：Pixel 6 Pro 手机的前摄将有两个缩放级别，0.7X 和 1.0X。

视频录制：手机主摄支持 4K 60fps 录制，但是超广角和长焦摄像头最高支持 4K 30fps 录制。此外，进行 4K 60fps 录制的时候，数码变焦倍数最大为 7X。如果以更低规格进行录制，变焦最大可以达到 20X。拍摄静态照片时，最大变焦同样为 20 倍。

手动白平衡：此前谷歌已有计划研发这项功能，但是 XDA 表示该功能不确定是否会推出，因为这与谷歌相机 App 简洁的设计理念相悖。

魔术橡皮擦：相机这项新功能代号为“swiss”，能够允许用户在图片中轻松删除背景中的特定人物和物品。这一功能预计将利用 Tensor 处理器的人工智能加速核心进行运算。

人脸去模糊：该功能的原理是在主摄开启 HDR 拍摄照片时，使用超广角镜头同时拍摄额外的照片。这样能够避免 HDR 多张照片拍摄过程中，人面部抖动造成的模糊现象。预计该功能同样使用 Tensor 处理器的 AI 核心运算。

场景锁定：这一功能代号“sapphire”，预计与 AF/AE 锁定功能类似，尚不清楚具体用途。

蓝牙麦克风支持：这一功能的详情暂不确定，预计能够实现通过蓝牙耳机的麦克风，进行声音录制。

“Nima”美学：该功能似乎与动态照片相关，预计将使用 Tensor 处理器加速运算。

儿童拍摄模式：该功能开启后，相机可以自动捕捉婴儿的表情和动作，抓住可爱的时刻。

IT之家了解到，谷歌 Tensor 处理器将采用 2+2+4 核心架构，最高配备 12GB 内存。此前有传言称手机将于 10 月 28 日发布。