SpaceX 新型底盘抵达星舰基地，最多可搭载 13 部引擎

10 月 7 日消息，SpaceX 已经向位于得克萨斯州的星舰基地交付经过调整的推力结构件，这种新型火箭底盘让超级重型助推器能够搭载 33 部猛禽引擎。（单个底盘总共可安装 13 部猛禽发动机，加上周围加装 20 个。）

这种结构件与此前最新版猎鹰火箭助推器所采用的“八角网”结构完全不同，也与此前星际飞船所采用的底盘有所不同。星际飞船所采用的底盘直径只有两米左右，主要用来安装飞船正中心用万向架固定的三部猛禽引擎。与星际飞船近乎锥形的推力结构不同，超级重型助推器的底盘实际上更像一个巨大的钢铁硬币，其直径约 5 到 6 米，但厚度不超过 10 厘米。这种设计可以安装更多猛禽引擎。

此前单个底盘只能安装 9 部猛禽引擎，其中 8 部猛禽引擎在外围，第 9 部猛禽引擎安装在最中心，目前 4 号超级重型助推器上装满猛禽发动机的底盘就是如此。

与 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在 7 月初的说法一致，公司最新的超级重型助推器底盘将外圈可安装的引擎数量提升到 10 部，内圈提升到 3 部，单个底盘总共可安装 13 部猛禽发动机。如果工程师再将 20 部固定的猛禽引擎安装在超级重型助推器尾部内侧，这样 SpaceX 就能在一枚超级重型助推器上安装多达 33 部引擎。

以超级重型助推器安装 33 部第一代猛禽 1 型引擎来计算，其可以在发射时产生高达 6100 吨的推力。一旦 SpaceX 公司新一代猛禽 2 型引擎获得认证并顺利投产，超级重型助推器在发射时的最大推力将跃升至近 7600 吨，这将是美国国家航空航天局著名登月火箭土星 5 号推力的两倍多。

考虑到此次交付的底盘似乎是同类中的第一个，其可能不会出现在第一枚搭载 33 部引擎的超级重型助推器上，更有可能组装在小型的“测试储罐”上，用于验证结构调整的安全稳定性。下一个能安装 13 部猛禽引擎的底盘预计在一两个月后抵达星舰基地，届时 SpaceX 将把主要精力放在柔和组装第一枚搭载 33 部引擎的超级重型助推器上。