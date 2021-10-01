美监管延长 SpaceX 星际飞船项目环境审查至 11 月 1 日，在此期间不能发射

10 月 1 日消息，美国联邦航空管理局 (FAA) 于当地时间周四表示，将把对 SpaceX 位于得克萨斯州博卡奇卡的星际飞船和超重型火箭助推器项目环境评估草案的公众评议期延长至 11 月 1 日。

此次延期是在参与审查的多家联邦和得克萨斯州机构要求延长公众参与环境评估的时间之后做出的。在 FAA 完成包括环境审查在内的许可程序之前，SpaceX 不能发射星际飞船或超重型运载火箭。

FAA 已经于 9 月份发布了长 151 页的环境审查草案。该草案评估了 SpaceX 最初任务的潜在环境影响，并评估了碎片回收、博卡奇卡当地道路关闭等问题。

如果 FAA 确定 SpaceX 项目的环境影响重大，而这些影响又不能适当降低，该机构将进行更密集的审查。SpaceX 没有立即回应置评请求。

此前有媒体报道称，FAA 已经警告过 SpaceX，由于环境审查尚未完成，该机构可能命令 SpaceX 拆除新建的发射塔。

FAA 今年 7 月表示，对 SpaceX 提议的火箭组装“集成塔”的审查正在进行中，并补充说，“该公司正在自行承担建造该塔的风险”。

FAA 曾在 5 月 6 日致信 SpaceX，认为该公司拟建的两座发射塔中，有一座的建设活动“可能会使正在进行的星际飞船和超重型运载火箭项目的环境审查过程复杂化”。

根据环境评估，FAA 可能会命令 SpaceX 拆除该塔。该机构在草案中称：“为了减轻影响，SpaceX 的发射场可能会做出改变，包括拆除集成塔。”