Adobe 发布 Photoshop Elements 和 Premiere Elements 2022

IT之家 10 月 8 日消息 Adobe 今天发布了新版本的 Photoshop Elements 和 Premiere Elements，这是该公司经济实惠的照片和视频编辑软件，面向希望用简单的编辑工具改进照片和视频的更多休闲用户。

▲ Adobe Elements 的艺术效果

对于 Photoshop Elements 2022，Adobe 正在引入一个由 Adobe Sensei 驱动的功能，将照片变成一件艺术品。通过一键式滤镜，用户可以将受著名艺术作品或流行艺术风格启发的效果应用到他们的照片上，然后调整效果。

Adobe 增加了移动的覆盖物，如雪花或火花，可以添加到照片上，同时还有动画框架。这些可以保存为 MP4，并作为视频在社交媒体网络上分享。

▲ Adobe 元素叠加

使用翘曲工具，照片可以自动翘曲，以适应一个物体的内部或周围。例如，一张照片可以被包裹在图像中的咖啡杯周围，或者放在太阳镜的镜框中，以获得有趣的“双照片”效果。

▲ Adobe Elements 翘曲

“引导编辑”是一项引导用户对其照片进行不同编辑的功能，每年都会得到更新。在 2022 年的更新中，Adobe 增加了用于改善宠物照片和扩展照片背景的指导性编辑。

▲ Adobe Elements 宠物画像

Photoshop Elements 2022 的其他功能包括动画幻灯片模板、自动软件更新、使导航更容易的刷新设计，以及在组织器中支持 GIF 播放。

▲ Adobe 幻灯片模板

对于 Premiere Elements 2022，Adobe 增加了一个新功能，可以为社交媒体调整视频大小，同时保持视频中最重要的元素在前面和中间。Adobe 说，该功能是有运动的剪辑的理想选择，如孩子的生日聚会或体育赛事。还有运动标题、哑光和背景可用于非水平视频。

▲ Adobe Premiere Elements 纵横比

Premiere Elements 2022 包括新的指导编辑，用于添加动画覆盖物，如翩翩起舞的蝴蝶，以及调整视频中的阴影和亮点。

▲ Adobe Elements Premiere 阴影

与 Photoshop Elements 2022 一样，Premiere Elements 2022 也获得了新的外观、自动软件更新、新的动画幻灯片模板和组织器中的 GIF 播放，此外，通过增加压缩的滑块，更容易减少文件大小。

IT之家了解到，从今天起，可以从 Adobe 购买这些更新，每项价格为 99 美元，并有捆绑和升级价格。