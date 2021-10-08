《英雄联盟手游》不限号不删档测试今日开启：面向所有安卓及 iOS 用户，支持 QQ 或微信登录

IT之家 10 月 8 日消息 今日凌晨，《英雄联盟手游》官方宣布，不限号不删档测试将于今日（10 月 8 日）10:00 正式开启。

同时，代号“金克丝”限量测试现已结束，测试期间的活动亦将同步下线。该版本无法直接升级至不删档不限号测试版本，玩家需卸载代号“金克丝”限量测试客户端并重新下载最新客户端。《英雄联盟手游》官方将于 10 月 8 日 10:00 开放下载，下载渠道包括《英雄联盟手游》官网（https://lolm.qq.com）、掌上英雄联盟、各大游戏中心或应用商店。

客户端版本号

iOS 2.4.5.5008

安卓 2.4.0.5011

系统平台

IT之家了解到，不限号不删档测试面向所有安卓及 iOS 用户开放。

登录指引

玩家可使用 QQ 或微信登录游戏。

开放玩法

匹配模式全天开放；

排位模式在玩家等级到达 10 级后全天开放，排位赛禁用英雄 (Ban/Pick) 功能同时开启，双方各自禁用 3 个英雄。为倡导适度游戏，暂不对未成年人开放排位模式。

大乱斗玩法全天开放。

账号实名认证

玩家们需要在游戏内完成实名认证后，才能进入游戏。

健康系统

《英雄联盟手游》官方表示，严格遵守国家相关政策规定，对未成年用户进行如下限制：

未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时进行游戏。

未满 12 周岁的用户无法进行游戏充值;12 周岁 (含) 以上未满 16 周岁的用户，单次充值上限 50 元人民币，每月充值上限 200 元人民币;16 周岁 (含) 以上未成年用户，单次充值上限 100 元人民币，每月充值上限 400 元人民币。

需要注意的是，未成年用户将会在周五、周六、周日和法定节假日的 20：55 开始陆续被系统强制下线 (对局中同样会被系统强制下线)。

因国庆假期实际调休安排，《英雄联盟手游》调整未成年人游戏限玩执行如下：