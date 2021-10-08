文旅部部署加强执法监管，切实防止未成年人沉迷网络游戏

IT之家 10 月 8 日消息 据“文旅之声”微信公众号 10 月 8 日消息，为坚决防止未成年人沉迷网络游戏，维护未成年人合法权益，文化和旅游部近期印发通知，部署各地文化市场综合执法机构进一步加强网络游戏市场执法监管，严肃查处违法违规经营行为。

文化和旅游部要求各地文化市场综合执法机构会同行业管理部门，重点针对时段时长限制、实名注册和登录等防止未成年人沉迷网络游戏管理措施落实情况，加大辖区内网络游戏企业的执法检查频次和力度；加强网络巡查，严查擅自上网出版的网络游戏；加强互联网上网服务营业场所、游艺娱乐场所等相关文化市场领域执法监管，防止未成年人违规进入营业场所。

近期，文化和旅游部加大了网络监测和巡查力度，并督办了一批典型案例。为提高网络游戏企业及社会公众法律意识，更好地维护未成年人合法权益，挑选部分重点地区的 5 起典型案例予以公布，包括在限定时间以外为未成年人提供网络游戏服务、未要求未成年人在注册并登录网络游戏时使用真实身份信息、搭建私服运营网络游戏的执法案例。网络游戏企业应落实主体责任，严格遵守防止未成年人沉迷网络游戏的有关规定。社会公众发现网络游戏未落实未成年人防沉迷措施，可通过举报平台向有关部门进行举报。

IT之家附部分重点地区查处的 5 起典型案例：