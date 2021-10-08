2022 年中期，SpaceX 可重复使用龙飞船数量将增至八艘

10 月 8 日消息，当地时间周四，美国宇航局 (NASA) 官员和 SpaceX 代表在载人龙飞船第三次商业宇航员发射任务（Crew-3）前举行了简报会，透露了该公司计划建造和使用可重复使用龙飞船支持 NASA 任务的详细情况。

▲ 图 1：到 2022 年中期，SpaceX 可重复使用的龙飞船数量将增加到八艘

在简报会上，SpaceX 龙飞船任务管理总监莎拉・沃克（Sarah Walker）透露，该公司将使用全新载人龙飞船（C210）执行 Crew-3 任务，该飞船将被重复使用的猎鹰 9 号火箭助推器 B1067 送入太空。

B1067 于 2021 年 6 月 3 日首次亮相，当时将 SpaceX 第二艘升级后的货运龙飞船送往国际空间站。Crew-3 任务将是 NASA 第二次用回收的商业火箭发射宇航员。

2021 年 4 月，SpaceX 首次用回收猎鹰 9 号火箭助推器 (B1062) 发射 NASA 宇航员，执行所谓的载人龙飞船第二次商业宇航员发射任务（Crew-2）。Crew-2 载人龙飞船也曾进入过轨道，支持 SpaceX 在 2020 年 5 月进行的首次载人试飞。

五个月后，SpaceX 成功完成了世界上首次纯商业太空载人飞行任务 Inspiration4。当时，该公司使用回收的助推器发射了重复使用的载人龙飞船。随着 SpaceX 首次使用经过两次回收的猎鹰 9 号火箭执行载人任务，载人龙飞船的可重复使用性进一步提升。

▲ 图 2：2021 年 1 月，载人龙飞船 C207 首次在轨道上飞行

执行 Crew-3 的 C210 将成为 SpaceX 第三艘投入运营的载人龙飞船，目前该公司正使用 C206 (奋进号) 和 C207 (坚韧号) 执行载人任务。沃克还证实，最近计划于 2022 年 4 月发射的 Crew-4，也将使用新建的载人龙飞船。到 2022 年中期，该公司载人龙飞船将增加到四艘。

这四艘飞船都将获得 NASA 至少五次飞行任务的认证，这应该能够满足 NASA 近期对载人龙飞船的需求。然而，如果无法获得超过五次飞行的长期认证，或者该公司在 2030 年之前继续让专业宇航员和普通人搭乘载人龙飞船飞行，那么它可能需要更多的飞船。

但从理论上讲，如果波音公司的星际线飞船最终在 2023 年投入使用，而 NASA 继续运营国际空间站到 2030 年甚至更久，那么到 2023 年，SpaceX 将只需每年为 NASA 执行一次载人发射任务即可。

▲ 图 3：2021 年 4 月，载人龙飞船 C206 第二次抵达国际空间站

在货运方面，沃克透露，SpaceX 将于 2021 年 12 月和 2022 年 5 月在其 CRS-24 和 CRS-25 任务中首次亮相另外两艘新建的货运龙飞船，使该公司的货运飞船增加到四艘。只要国际空间站继续运行，SpaceX 很可能会继续为其运送补给。从现在到 2030 年，该公司需要再发射大约 12 到 18 次货运龙飞船。

不过，当 SpaceX 星际飞船投入使用，并获得 NASA 日常人员和货运任务认证后，星际飞船可能很快就会取代龙飞船。但这个里程碑可能还需要几年时间才能实现，这意味着 SpaceX 龙系列飞船至少在未来 5 到 10 年内需要继续充当顶梁柱。

由此看来，SpaceX 的可重复使用的龙飞船数量（包括载人和货运）有望在未来 8 个月内翻一番，从四艘增加到八艘。