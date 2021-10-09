苹果 Apple Watch Series 7 开启预售，部分表壳表带颜色不搭配惹怒用户

IT之家 10 月 9 日消息 据 MacRumors 报道，随着苹果新款 Apple Watch Series 7 预购开始，一些顾客和专家在社交媒体上对苹果手表的新颜色选择表示不满。

铝金属 Apple Watch Series 6 有太空灰、银色、金色、蓝色和 (PRODUCT) RED 颜色可供选择，而铝金属 Apple Watch Series 7 则全面改革了颜色阵容，有午夜色、星光色、绿色、蓝色和 (PRODUCT) RED。

这些颜色与 iPhone 13 mini 和 iPhone 13 提供的颜色几乎相同，区别是 iPhone 13 系列有粉红色而不是绿色。新款 iPad mini 6 也有多种颜色可供选择，与 Apple Watch Series 7 和 iPhone 13 系列的星光色和粉红色相呼应，延续了太空灰，并推出了新的紫色。

苹果 Apple Watch Series 7 蓝色和红色版本与去年的产品相比略有调整，而绿色是全新的选择。午夜色用一种非常深的海军色取代了太空灰，而星光色则用一种微妙的香槟色取代了银色和金色。

由于今年 Apple Watch Series 7 的颜色选择发生了如此重大的变化，一些顾客对新的色调表示困惑和不满。用星光色取代银色和金色引发了特别的愤怒，一些粉丝对单一的新香槟风格颜色感到失望。一些银色款的粉丝批评星光色过于温暖，而一些金色的粉丝则认为它过于不饱和。

IT之家获悉，虽然今年仍有银色和金色的不锈钢 Apple Watch Series 7 选择，但太空黑已被石墨色取代，爱马仕款除外。

不锈钢链式表带的用户也注意到与一些 Apple Watch Series 7 型号的不协调。这一点在石墨色不锈钢 Apple Watch Series 7 上尤为明显，它不再与配套的链式表带相匹配。

尽管链式表带是为搭配不锈钢 Apple Watch 而设计的不锈钢表带，但一些用户在前几年喜欢将该表带与银色铝金属 Apple Watch 一起使用。随着星光色取代银色，一些用户注意到链式表带的冷银色现在与星光色的暖色调相冲突。

各个社交媒体平台和网站的用户还注意到其他不匹配的表带和外壳组合，一些人声称 Apple Watch Series 7 的颜色与更多的表带不匹配，与前几年提供的颜色选择相比更加严重。

现在，苹果公司各条产品线的颜色选择出现了前所未有的碎片化现象。iPhone 13 和 Apple Watch Series 7 现在与 iPad Air 和 AirPods Max 型号，以及 24 英寸 iMac 和 iPhone 12 形成对比，其他设备如 iPad mini 的分界线也在重叠。

苹果现在为其设备有效地提供了三个独立的调色板，除了以前常见的太空灰等同色系的色调差异外。其他产品线，如 iPad Pro、MacBook Pro 和 HomePod mini，也不再有任何与铝金属 Apple Watch Series 7 或标准 iPhone 13 系列型号相匹配的颜色。这似乎激怒了一些喜欢在多个苹果设备上拥有匹配颜色的用户。

到目前为止，还没有关于苹果重新设计 MacBook Pro 和 Mac mini 设备颜色的传言。预计将在本月晚些时候的活动中发布，可能会有更多关于苹果未来颜色选择计划的清晰表现。