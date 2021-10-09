高铁 8 号和 9 号车厢不相通？官方科普：只有“重联动车组列车”不通

IT之家 10 月 9 日消息“坐过高铁的都知道，8 号和 9 号车厢根本不通”？今日，“中国铁路”微信公众号发文科普，只有“重联动车组列车”8 号和 9 号车厢不通。

铁路部门为提高运力，会将两列 8 辆编组动车组联挂运行。因此，虽然重联列车组有 16 节车厢，但 8 车和 9 车并不相通。不过，当所乘坐的列车是 16 节，甚至 17 节车厢的长编组车型时，所有车厢便是贯通的。

如何避免同趟车却难相见的尴尬呢？IT之家了解到，乘客购票前后均可使用铁路 12306App 查询列车车型信息，区分所乘车次为 17 辆超长编组列车或重联车型。

方法一适用于购票前查车型

1、打开铁路 12306App，点击首页下方“我的”

2、点击“出行向导”菜单中的“时刻表”功能

3、进入“时刻表”功能页面后，选择按“站站”查询，输入出发地和目的地、出发时间，点击查询。

4、根据出行计划，选择合适的车次，点击车次进入时刻表信息页面。

可在底部对出发时间和车站进行筛选哦

5、页面显示出列车时刻表和车型信息。如下图车次列车为 17 辆超长编组列车：

方法二：适用于购票后已知车次，查车型

1、进入“时刻表”功能页面后，直接输入所购车票的车次，点击查询

2、页面显示出列车时刻表和车型信息。如下图车次列车为重联车型，8 车 9 车不相通哦