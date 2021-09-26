小米 Civi 下边框宽度公布：2.55mm，旗下最小下巴

IT之家 9 月 26 日消息 小米 Civi 手机将于 9 月 27 日 14:00 发布，新机主打外观设计，近期官方不断对新机进行预热，刚刚官方公布了该机下边框的宽度。

小米称，小米 Civi 是史上最小下巴的小米手机。新机采用新一代 COP 封装技术，使屏幕底边首次缩减到 2.55mm。更小半径的屏幕弯折，更密闭无缝的线路设计，减薄 20% 的 UV 粘胶厚度。

目前官方已经公布了小米 Civi 的诸多信息，新机将配备 120Hz、HDR10+、真 10bit、专业原色屏，支持杜比视界。手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，搭载了 4500mAh 容量电池，还支持双扬声器、NFC、红外遥控。手机搭载高通骁龙 778G SoC。这款芯片具有 4×2.4GHz A78 大核、4×1.9GHz A55 小核，采用台积电 6nm 工艺制造，此外还配备 Adreno 642L GPU。后置三摄相机，背面采用微晶 AG 工艺。

IT之家了解到，自拍功能是该机的一大卖点，手机将采用全新的美颜黑科技，基于 GAN 生成对抗网络进行皮肤优化，保留皮肤的纹理和细节。除此之外，小米 Civi 还会配备 3200 万像素前摄，同时前摄会配备双柔光灯，并且支持 AF 自动对焦，保证高质量的自拍效果。