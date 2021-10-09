马斯克：电动飞机是自己十年来的梦想，特斯拉未来或将涉足该领域

北京时间 10 月 9 日消息，据报道，特斯拉在电动汽车领域无疑已成为领头羊。然而，在解决制造电动汽车所带来的困难、问题和挑战的同时，特斯拉还有更多的项目需要推进，而电动飞机可能就是其中之一。

多年来，埃隆・马斯克一直在探讨生产电动飞机的可能性，这位首席执行官在去年 10 月就曾发布推文表示，“应该有一种新的超音速喷气机，而这一次将是电动的。”但是，该公司首先要致力于大众市场电动汽车的生产，以至于其他项目不得不被搁置。

当然，任何与马斯克一样登上汽车名人堂的行业领袖都会考虑到飞行汽车这个项目。然而，意向和需要还是有区别的，马斯克已经意识到这一点。

周四，在特斯拉位于奥斯汀的得克萨斯 Gigafactory 工厂举行的 2021 年股东大会上，马斯克明确表示，电动飞机是自己十年来的梦想。虽然特斯拉还有很多事情要做，但未来某一天，在电池能量密度达到 450 或 500KW 每小时，并且包装能效达到 400KW 每小时这一重要指标时，该公司或将涉足电动飞机领域。相比之下，特斯拉电动汽车的能量密度约为 254KW 每小时，这意味着电动飞机的输出功率必须翻倍才能有效工作。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析师亚当・乔纳斯 (Adam Jonas) 今年初曾在一份致投资者的报告中指出，特斯拉未来几年有能力颠覆另一个行业，即航空业。特斯拉最终进军 eVTOL/UAM (电动垂直起降和城市空中交通) 市场的可能性很大，该公司在这一领域的技术优势和联网技术的技术成果都不容忽视。另外，对特斯拉未来股价的预测，摩根士丹利给出了 1000 美元美股的预期。

尽管从本质上看，马斯克不会放弃电动飞机，但该公司似乎并不会很快进入这一领域。马斯克最后强调，“在某种程度上，这将是一个有趣的课题。但在未来几年里，我们还有很多重要事项，接下来将首先解决这些问题，电动飞机也许要到未来的的某个时刻才会列入特斯拉的日程表。”