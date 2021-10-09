华为 Mate 10 手机推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.195 更新：修复来电场景亮屏延迟问题

IT之家 10 月 9 日消息 据网友反馈，华为 Mate 10 手机近期推送 HarmonyOS 2.0.0.195 更新，本次更新修复了来电场景亮屏延迟的问题，优化了部分界面显示效果。

华为 Mate 10 采用 5.9 英寸 LCD 全面屏，2560*1440 分辨率，后置摄像头 1200 万（彩色）＋2000 万（黑白）像素，f/1.6 光圈，徕卡镜头，支持自动对焦（激光对焦、深度对焦、相位对焦、反差对焦）；前置 800 万像素，f/2.0 光圈，支持固定焦距。

华为 Mate 10 采用麒麟 970，系统预装 EMUI 8.0 (基于 Android 8.0)，搭载 4000mAh 电池，标配 4.5V/5A 充电器。

华为官方表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

IT之家获悉，在 9 月份的华为 nova 9 系列发布会上，华为消费者业务首席运营官、华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布：华为鸿蒙系统升级用户，已经突破 1.2 亿。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。面对鸿蒙系统如此猛烈的发展势头，华为将此前年底达到 3 亿台设备升级的目标提高到了 4 亿台。