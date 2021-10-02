国庆献礼，开源鸿蒙 OpenHarmony 3.0 正式发布：带来大量全新特性，完善更多基础能力

IT之家 10 月 2 日消息 开放原子开源基金会 OpenHarmony 项目群工作委员会本周四举行了报告会，会上将向大家汇报 OpenHarmony 3.0 的工作进展。

据介绍，OpenHarmony 3.0 在 OpenHarmony 2.2 Beta2 的基础上，针对标准系统、轻量系统和小型系统更新内容：

标准系统新增特性功能：

用户程序框架支持服务能力 (ServiceAbility，DataAbility) 和线程模型。

支持文件安全访问，即文件转成 URI 和解析 URI 打开文件的能力。

支持设备管理 PIN 码认证的基本能力。

支持关系型数据库、分布式数据管理基础能力。

支持方舟 JS 编译工具链和运行时，支持 OpenHarmony JS UI 框架应用开发和运行。

支持远程绑定 ServiceAbility、FA 跨设备迁移能力。

支持应用通知订阅与应用通知消息跳转能力。

支持输入法框架及支持输入基础英文字母、符号和数字。

相机应用支持预览、拍照和录像基础能力。

支持 CS 基础通话、GSM 短信能力。

支持定时器能力，提供定时时区管理能力。

在标准设备间的分布式组网下，提供应用跨设备访问对端资源或能力时的权限校验功能。

轻量和小型系统新增特性功能：

新增轻量级分布式能力增强，支持从轻量级系统启动标准系统上的 Ability。

软总线能力增强支持，提供认证通道传输能力，用于设备绑定。

轻量级全球化能力增强支持，新增 31 种语言支持。

轻量系统上新增权限属性字段及其写入接口，上层应用可通过该字段实现相关业务。

配套关系

软件 版本 备注 OpenHarmony 3.0 LTS NA HUAWEI DevEco Studio（可选） 3.0 Beta1 OpenHarmony 应用开发推荐使用。 HUAWEI DevEco Device Tool（可选） 2.2 Beta2 OpenHarmony 智能设备集成开发环境推荐使用。

IT之家了解到，开发者现可通过 repo + ssh 下载（需注册公钥）或者通过 repo + https 下载源码，芯片及开发板适配状态请参考官方 SIG-Devboard 信息。

据公开资料，OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。

OpenHarmony 支持如下几种系统类型：

轻量系统（mini system）

面向 MCU 类处理器例如 Arm Cortex-M、RISC-V 32 位的设备，硬件资源极其有限，支持的设备最小内存为 128KiB，可以提供多种轻量级网络协议，轻量级的图形框架，以及丰富的 IOT 总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。

小型系统（small system）

面向应用处理器例如 Arm Cortex-A 的设备，支持的设备最小内存为 1MiB，可以提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的 IP Camera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。

标准系统（standard system）

面向应用处理器例如 Arm Cortex-A 的设备，支持的设备最小内存为 128MiB，可以提供增强的交互能力、3D GPU 以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。