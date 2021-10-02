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国庆献礼，开源鸿蒙 OpenHarmony 3.0 正式发布：带来大量全新特性，完善更多基础能力

2021/10/2 6:55:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 2 日消息 开放原子开源基金会 OpenHarmony 项目群工作委员会本周四举行了报告会，会上将向大家汇报 OpenHarmony 3.0 的工作进展。

据介绍，OpenHarmony 3.0 在 OpenHarmony 2.2 Beta2 的基础上，针对标准系统、轻量系统和小型系统更新内容：

标准系统新增特性功能：

  • 用户程序框架支持服务能力 (ServiceAbility，DataAbility) 和线程模型。

  • 支持文件安全访问，即文件转成 URI 和解析 URI 打开文件的能力。

  • 支持设备管理 PIN 码认证的基本能力。

  • 支持关系型数据库、分布式数据管理基础能力。

  • 支持方舟 JS 编译工具链和运行时，支持 OpenHarmony JS UI 框架应用开发和运行。

  • 支持远程绑定 ServiceAbility、FA 跨设备迁移能力。

  • 支持应用通知订阅与应用通知消息跳转能力。

  • 支持输入法框架及支持输入基础英文字母、符号和数字。

  • 相机应用支持预览、拍照和录像基础能力。

  • 支持 CS 基础通话、GSM 短信能力。

  • 支持定时器能力，提供定时时区管理能力。

  • 在标准设备间的分布式组网下，提供应用跨设备访问对端资源或能力时的权限校验功能。

  • 轻量和小型系统新增特性功能：

  • 新增轻量级分布式能力增强，支持从轻量级系统启动标准系统上的 Ability。

  • 软总线能力增强支持，提供认证通道传输能力，用于设备绑定。

  • 轻量级全球化能力增强支持，新增 31 种语言支持。

  • 轻量系统上新增权限属性字段及其写入接口，上层应用可通过该字段实现相关业务。

配套关系

软件版本备注
OpenHarmony3.0 LTSNA
HUAWEI DevEco Studio（可选）3.0 Beta1OpenHarmony 应用开发推荐使用。
HUAWEI DevEco Device Tool（可选）2.2 Beta2OpenHarmony 智能设备集成开发环境推荐使用。

IT之家了解到，开发者现可通过 repo + ssh 下载（需注册公钥）或者通过 repo + https 下载源码，芯片及开发板适配状态请参考官方 SIG-Devboard 信息。

据公开资料，OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。

OpenHarmony 支持如下几种系统类型：

  • 轻量系统（mini system）

面向 MCU 类处理器例如 Arm Cortex-M、RISC-V 32 位的设备，硬件资源极其有限，支持的设备最小内存为 128KiB，可以提供多种轻量级网络协议，轻量级的图形框架，以及丰富的 IOT 总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。

  • 小型系统（small system）

面向应用处理器例如 Arm Cortex-A 的设备，支持的设备最小内存为 1MiB，可以提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的 IP Camera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。

  • 标准系统（standard system）

面向应用处理器例如 Arm Cortex-A 的设备，支持的设备最小内存为 128MiB，可以提供增强的交互能力、3D GPU 以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。

OpenHarmony 主库组织地址：https://gitee.com/openharmony

OpenHarmonySIG 组织地址：https://gitee.com/openharmony-sig

OpenHarmony 三方库组织地址：https://gitee.com/openharmony-tpc

OpenHarmony 归档组织地址：https://gitee.com/openharmony-retired

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关键词：鸿蒙

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