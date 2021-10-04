华为 P10 手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2 内测版

IT之家 10 月 4 日消息 今年 9 月中旬，新一批 HarmonyOS 2 版本内测开启招募，新增 10 款机型，包括华为 P10、P10 Plus、Mate 9、Mate 9 Pro、Mate 9 保时捷设计、nova 3、华为畅享 9 Plus、华为平板 M5 10.8 英寸、华为平板 M5 Pro 10.8 英寸、华为平板 M5 8.4 英寸。

据网友反馈，华为短信通知称，华为 P10 手机的 HarmonyOS 2 内测版本 2.0.0.53 已推送，请在收到版本后及时升级，升级方法:“设置> 系统 > 软件更新”。

* 注意事项

1、请确保你的手机版本为 9.1.0.231 (升级基线版本方法参考: 设置> 系统 > 软件更新或“我的华为 App> 升级尝鲜 > 立即查看”或“我的华为 > 服务 > 快捷服务 > 升级尝鲜”)，否则收不到推送；

2、内测期间，请开启用户体验改进计划开关 (路径: 设置-系统和更新-用户体验改进计划)，便于工程师进行系统和应用分析、故障诊断等，持续提升版本质量;

3、请在升级前务必将所有重要数据备份至 PC 或云端，并确认备份内容完整有效，否则可能存在数据丢失风险；

4、由于部分第三方应用与 HarmonyOS 不兼容，更新后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况 (如微博等的闪退、卡顿、耗电)，建议你在华为应用市场尝试将该应用更新至最新版本，若仍无法解决问题，建议你耐心等待应用更新信息，并及时更新。

IT之家获悉，在 9 月份的华为 nova 9 系列发布会上，华为消费者业务首席运营官、华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布：华为鸿蒙系统升级用户，已经突破 1.2 亿。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。面对鸿蒙系统如此猛烈的发展势头，华为将此前年底达到 3 亿台设备升级的目标提高到了 4 亿台。