华为 Mate 9 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.55 更新

IT之家 10 月 5 日消息 感谢IT之家网友 @刺猬 SONIC 的线索投递，华为 Mate 9 手机推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.55 更新，版本号为 C00E50R1P2，大小为 3.85GB。

▲ 华为 Mate 9 更新页面的照片

更新包 1 更新日志

软件更新包在更新后会自动删除，不占用存储空间。

亲爱的用户，您期盼已久的 HarmonyOS 来了！HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，为您带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

更新包 2 更新日志

亲爱的用户，本次更新优化了部分场景的系统稳定性，建议您进行更新。

IT之家了解到，官方在此前宣布，华为 Mate 9 系列、华为 P10 系列、华为平板 M5 系列、华为 nova 3、华为畅享 9 Plus 等机型将在 9 月下旬启动 Harmony 2 内测招募（第七批）。现在，华为 Mate 9 终于迎来了 Harmony 2 更新。

目前，华为鸿蒙 Harmony 2 系统的升级用户已经突破 1.2 亿，已经有 400 + 应用和服务伙伴、1700 + 硬件伙伴、130 万 + 开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。