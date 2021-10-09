499 元，七彩虹 Colorfly 首款便携 USB 解码放大器 CDA-M1 发布

IT之家 10 月 9 日消息 昨日，七彩虹 Colorfly 首款便携 USB 解码放大器 CDA-M1 正式发布，售价 499 元。

据介绍，Colorfly CDA-M1 是一款兼容多种操作系统的 USB 高音质输出设备，具备前级音量调控功能，采用 USB 供电，搭配 DAC / 数字解码模块 + AMP / 功率放大模块的一体化设计，内置旗舰级播放器 U8 核心音频处理器「α」 ，配备第二代 Jitterkill 技术、超低抖动 100M 有源时钟晶振，数字模拟独立供电，同时具备 4.4mm 平衡与 3.5mm 耳机输出。

此外，M1 可兼容市面多数数码产品，包括苹果 macOS/iPadOS/iOS 设备、安卓系统设备，以及 Windows 操作系统设备等。

设计方面，M1 采用 360° 全弧线设计，搭配一体化无螺丝机身设计，表面由 180 目皓石喷砂而成。

IT之家了解到，数字处理部分，M1 沿用自家的播放器音频架构，具备旗舰播放器 U8 核心音频处理器 Colorfly α、第二代 JitterKill 技术，超低抖动 100M 有源时钟晶振。

此外，M1 内置 RT6863 独立运放芯片，3.5 / 4.4mm 双放大模块独立供电，除了能够提供最高 200mW 的驱动力，还有助于减少底噪。

M1 还首次加入 Colorfly 专为音频拓展设备而优化的阻抗负载模式，该功能可为接入不同阻抗负载的耳机设备匹配最佳输出模式，双键切换。玩家可通过彩虹频点色彩显示，即时了解音源文件的频率规格与高低负载输出状态。