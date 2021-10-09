电视面板价格 10 月上旬续跌，厂商考虑 Q4 调节产能

TrendForce 旗下光电事业处 Witsview 公布 10 月上旬面板报价，电视面板均价继续全面下跌态势，其中 55 英寸较 9 月下旬续跌 8.1% 至 170 美元，65 英寸则下跌 4.8% 至 238 美元。

▲ 图源：Witsview

TrendForce 研究部副总邱宇彬指出，由于运输影响，多数电视品牌厂商在第三季度完成了旺季面板备货需求，叠加采购力度放缓，导致全尺寸电视面板价格反转，预计短期续跌趋势不变，10 月整体跌幅与 9 月相当，第四季度面板价格跌势难止。

不过各尺寸和应用情况有所不同。包括 32 英寸在内的部分小尺寸面板跌幅会较第三季度开始有所收敛，原因是经历第三季度的大幅度下跌后，此类产品价格已进一步接近成本价，后续面板厂应对将更为谨慎。

笔电方面，FHD/IPS 规格产品在需求拉动下还有小涨空间，其他规格则基本开始价格持平，而包括供应 Chromebook 的 11.6 英寸 HD/TN 产品等需求较为弱势的产品，跌幅则将进一步扩大。

在此背景之下，面板厂已开始考虑在第四季度淡季期间降低产能利用率。其中，群创就从 9 月起动态调整产能与产品组合，同时下修了其对第三季度面板平均出货价格增长 3% 的预期，第四季度将开始调整出货量，京东方、华星光电、LGD 等也有类似规划。

摩根士丹利此前报告指出，若面板厂开始调节产能，或将放缓面板价格下跌态势，观察重点在于面板厂的第三季度财报，由此可得知各家财务表现情况以及第四季度预期。