拜雅海外推出 DT 700/900 PRO X 头戴式耳机：全新动圈单元，阻抗 45Ω

IT之家 10 月 10 日消息 拜雅（beyerdynamic，拜亚动力）于 10 月 9 日在海外推出了两款全新的头戴式 HiFi 耳机，分别为封闭式的 DT 700 PRO，以及开放式的 DT 900 PRO。这款耳机从外观设计上与经典的 DT 880/990 系列有了很大不同，但依旧采用灰色耳罩。官方表示，DT 700 PRO 耳机适合家庭工作室以及连接笔记本、平板电脑等设备使用，而 DT 900 PRO 适合专业监听、母带混音等用途。

拜雅两款全新耳机均采用可换线设计，采用 Mini XLR 三针插头，预计与 AKG K702 等产品类似，遗憾的是不支持平衡输入。可换线设计有利于用户更换更高质量的音频线，或者配备长度更长的线缆，满足不同的需求。

这两款耳机搭载全新的 STELLAR.45 动圈单元，由拜雅位于德国海尔布隆的总部研发。这款单元阻抗为 48Ω，使用独特的三层纸盆。扬声器使用钕磁铁和轻量化 CCAW 线圈，提供良好的瞬态响应，在高声压下也不会失真；三层纸盆振膜具有新开发的衰减层，能够抑制有害谐振，保证音质。

拜雅 DT 700/900 PRO X 两款耳机外壳、头梁与之前的产品相近，只不过外壳更换为全黑材质。耳罩内部填充有记忆海绵，沿袭了良好的佩戴舒适度，连续佩戴数小时也不会感到不适。

IT之家获悉，拜雅 DT 700/900 PRO X 耳机海外售价均为 249 欧元（约 1855.05 元人民币），产品将于 10 月 10 日下午 4:30 在国内正式发布。