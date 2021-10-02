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一加 Buds Z2 官方渲染图、配色和规格曝光：支持 ANC 主动降噪，续航大提升

2021/10/2 11:22:28 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 2 日消息一加预计将于 10 月推出 Buds Z 系列续作。现在爆料者 Max j 以及外媒 giznext 揭晓了一些有关于这款 TWS 耳机的信息。

据称，一加 Buds Z2 将采用类似上一代的的入耳式设计并附带硅胶耳塞，提供黑白两种配色，充电盒尺寸为 73.15×36.80× 29.07mm。

一加 Buds Z2 最显着的升级将是支持主动降噪和杜比全景声，配备 3 个麦克风，并进行了续航等方面的设计改进，而且改善了风噪问题。据悉，该耳机采用了 11mm 动圈单元，支持防水防汗，具有 IP55 级认证，而充电盒则达到 IPX4。

IT之家知悉，一加 Buds Z2 还将支持蓝牙 5.2，但没有高级音频流编解码器，仅支持基本的 AAC 和 SBC，主动降噪深度 40 分贝，麦克风灵敏度达– 38dB (+-2dB)。

其他方面，这款耳机或采用 40mAh 电池，而充电盒则采用 520 毫安时电池，从 0 充到 100% 需要 90 分钟，总续航时间可达 27 小时（降噪），不开启降噪可达 38 小时。

这款耳机在 ANC 开启的情况下可获得 5 小时的连续播放时间，在 ANC 关闭的情况下可达 7 小时，相比上一代 Buds Z 的 5 小时是一个重大突破。


白色黑色
耳机4.6g4.5g
充电盒42g40.5g
总重量51.2g49.5g

价格方面未知，作为参考，初代一加 Buds Z 为 50 美元/60 欧元/3000 印度卢比（约 261 元人民币）。

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关键词：耳机一加

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