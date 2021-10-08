网友利用 iOS 15 新隐私特性：发现微信、淘宝、QQ 等在后台反复读取用户相册

IT之家 10 月 8 日消息 据网友反映，其开启了 iOS 15 的隐私新特性 「记录 App 活动」对所有 App 的隐私读取行为进行了 7 天的监控，并使用 App Privacy Insights 对记录进行读取。

该网友发现，微信在用户未主动激活 App 的情况下，在后台数次读取用户相册，每次读取时间长达 40 秒 至 1 分钟不等。

微信的运行状态/权限设置如下：

用户前台未主动运行；

iOS 默认开启后台应用数据刷新，未手动改变过状态；

上次使用微信后，直接上划返回主屏幕，没有彻底杀死后台。

该网友还分享了应对方案（以微信为例）：

进入 设置 > 下拉找到「微信」 > 相册 > 将「所有照片」改为「选中的照片」或「不允许」

调整或关闭此项权限可以最大力度限制或阻止微信对相册的读取。

在同设置页面，关闭「后台 App 自动刷新」开关

关闭微信此项权限 * 不会影响 * 微信的推送功能，也不会阻止微信读取相册的行为，只是会终止掉微信在完全未运行情况下在后台下载刷新数据的活动。

在同设置页面，检查其他权限，例如：如果不通过电脑备份聊天记录，应关闭本地联网权限；如果不经常分享定位，应关闭定位权限；如果不在微信上使用小程序解锁共享单车，应关闭蓝牙权限。

对于其他国产 App 也建议进行同样操作。保证你的 App 拥有最小权限。能不给精确定位就不给。后台 App 自动刷新的功能如果没有特殊需求建议关闭，这项功能不影响 App 推送。

IT之家了解到，还有多位网友发现，QQ、淘宝等多款国产 App 均存在后台频繁读取用户相册的行为。