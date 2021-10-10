AMD RX6600 跑分曝光，性能略逊 RTX 2060 Super

IT之家 10 月 10 日消息 AMD 下周将推出其最新的、也是迄今为止最入门级的 RDNA2 显卡，名为 RX 6600，大概率会在 10 月 13 日发布。

从此前爆料来看，该显卡具有 1792 个流处理器的 Navi 23 GPU 核心，配备 8GB GDDR6 显存和 32MB Infinity Cache。

从官方定位来看，RX 6600 预计将成为 1080p 游戏的中端显卡，无论是性能还是价格。

现在 @9550pro 放出了 AMD Radeon RX 6600 的 3DMark Time Spy 跑分截图，似乎是某位国内玩家测试的成绩。

在 3DMark 测试中，该卡 Time Spy Graphics 得分为 8155 分，低于 RTX 3060 和 RTX 2060 SUPER（8400+）。

不过IT之家要提醒的是，目前还不清楚测试者所用的 RX 6600 是否超频，或者是否拥有配套的驱动程序，因此该成绩仅作参考。具体性能仍待 AMD 揭晓。

据爆料，RX 6600 将具有较低的 GPU 频率（2491 MHz）、较低的显存带宽（14 Gbps）和较低的 TDP（132W）设计，定位 1080p 游戏卡，预计售价不会太高。如果货源充足，它在目前的畸形市场中应该具有相当的竞争力。