曝 AMD Radeon RX 6600 将于 10 月 13 日发布：8GB GDDR6 显存

IT之家 10 月 6 日消息 VideoCardz 现拿到了 AMD RDNA2 系列的下一款型号 Radeon RX 6600 的最终规格和性能数据。

据称，AMD Radeon RX 6600 将配备 1792 个流处理器，与 XT 版本相比减少了 256 个内核。官方 TBP（Typical Board Power）为 132W，相比 RX 6600 XT 降低了 28W。

IT之家了解到，AMD 已经将 1792 流处理器的 Navi 23 GPU 用于 Radeon RX 6600M（笔记本电脑 GPU）以及 Radeon Pro W6600 及其移动版本 W6600M。

就像 Radeon RX 6600 XT 一样，此次发布将不会采用其参考设计。官方 PPT 只显示了已经用作 XT 变体宣传内容的单风扇模型，尚未被任何第三方板卡商使用。

此外，从官方数据来看，该显卡基础频率为 2044 MHz，加速频率达到了 2491 MHz，也就是说这款 Navi 23 型号在功耗降低 28W 的同时将频率降低 315 MHz。

在官方规格中，AMD 标明了 8GB GDDR6 显存，但有一个注释“最高达”，这表明 AIB 板卡商是可以自行配置显存大小的，例如提供更低价的 4GB 型号。

从 AMD Radeon RX 6600 评测指南来看，英伟达尚未针对该细分市场推出对应产品（例如 RTX 3050 Ti），所以 AMD 不得不使用 GeForce RTX 3060 或 RTX 2060 进行比较。

AMD PPT 中使用了各种游戏高质量的默认配置，在 RX 6600 的情况下，目标是在 1080p 运行的所有测试游戏中提供 60 以上的 FPS。

通过 AMD Ryzen 5 5600X 的系统进行测试发现，该系统性能相当不错，测试时可能启用了 AMD 显存智取技术（Resizable BAR)，预计更多数据将于 10 月 13 日解禁。