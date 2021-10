IT之家 10 月 10 日消息 Material You 是谷歌在 Android 12 中引入的动态主题系统,该系统可帮助 App 根据用户的壁纸进行动态着色。三星近日发布了 One UI 4.0 beta 2,带来了对 Material You 的支持。

据 SamMobile 报道,三星的十多款官方 App 已开始适配 Android 12 的 Material You 主题:

计算器、日历、闹钟、联系人、设备维护、Gallery、Messages(短信)、My Files(文件管理器)、Phone(电话)、Reminders、Samsung Cloud、Samsung Pass、设置、Tips、天气

IT之家了解到,各个 App 的适配情况也不相同,“计算器”和“设备维护”App 会显示大量的 Material You 设计,而 Gallery 和“设置”App 效果并不明显。此外,深色模式下的 Material You 效果会减弱。

以下是适配 Material You 的一些 App 截图,大家喜欢三星的新设计吗?

深色模式下的 Material You: