曝华为 Mate 50/Pro 鸿蒙手机明年发布：首发高通骁龙 898 4G 芯片

历经磨难后，华为终于推出了全新的华为 P50 系列旗舰，但华为手机业务目前遭遇的困难并没有缓解，而麒麟芯片库存也所剩无几，这也进一步导致原本应该在下半年发布的全新 Mate 50 系列无缘今年亮相，甚至还传出了不少该系列将被取消的传闻。不过现在有最新消息，近日该机的芯片似乎传来新的转机。

据数码博主 @长安数码君 最新发布的信息显示，全新的华为 Mate50 系列旗舰并没有取消，至于其最为致命的芯片困境，该博主也透露称，华为将首发独家供应 4G 版高通骁龙 898 芯片。而此前也有消息称，华为内部已经在测试骁龙 898 4G 芯片，预计由华为 Mate 50 系列首发，明年一季度正式亮相。

根据此前的相关爆料显示，全新的骁龙 898 顶级芯片将基于三星 4nm 工艺打造，采用三丛集 CPU 的设计，配备 1*3.0GHz Cortex X2 超大核 + 3*2.5GHz Cortex A78 大核 + 4*1.79GHz Cortex A55 小核，安兔兔跑分将首次突破百万。虽然华为 Mate50 系列所搭载的仅为 4G 版本，但在性能方面与 5G 版本并不会有什么区别。而除此之外，该机还有望继续提供麒麟 9000 处理器版本。

据悉，全新的华为 Mate50 系列将在明年第二季度末亮相，更多详细信息，我们拭目以待。