华为 HarmonyOS 2 升级数已超 1.2 亿，每天超 100 万人升级鸿蒙

IT之家 9 月 23 日消息 在今天的华为 nova 9 系列发布会上，华为消费者业务首席运营官、华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布：华为鸿蒙系统升级用户，已经突破 1.2 亿。此外，华为 nova 系列已售出 1.9 亿台。

根据此前爆料和泄露，华为 nova 9 系列全系搭载骁龙 778 4G 芯片，屏幕刷新率 120Hz，标准版采用前置 3200 万像素 4K 单摄，Pro 版采用两颗 3200 万像素 4K 前摄，后置 5000 万像素 RYYB 主摄 + 800 万像素超广角 + 200 万像素微距 + 200 万像素景深。

标准版采用 6.57 屏幕，Pro 版采用 6.72 英寸双曲面打孔屏、7.97mm 机身，支持 120Hz 自适应高刷/300Hz 采样率，10bit 色深。

据悉，华为 nova 9 标准版采用 4300mAh 电池，支持 66W 快充，Pro 版则采用 4000mAh，支持 100W 华为超级快充。

IT之家了解到，华为 nova 9 系列新机将首发鸿蒙 OS 2.0.1 系统。

目前，已经有 400 + 应用和服务伙伴、1700 + 硬件伙伴、130 万 + 开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。9 月 23 日，华为正式发布 nova9 系列手机，该机通过多设备互联为用户带来了鸿蒙多机位拍摄模式。