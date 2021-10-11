1899 元起，iQOO Z5 造梦空间配色今日 10 点开售：搭载骁龙 778，120Hz LCD 屏幕，44W 闪充

IT之家 10 月 11 日消息 iQOO 手机宣布，iQOO Z5 造梦空间新配色手机在 10 月 11 日 10：00 正式开售。

官方表示，iQOO Z5 造梦空间上 12 条纵线分割带来 13 个变幻空间，蓝紫色混搭的颜色更是赋予了一层神秘感，从中走过，仿佛经历了一场梦境。

iQOO Z5 手机采用骁龙 778G 处理器，以及 6.67 英寸 120Hz 高刷原色屏幕，还有 5000mAh 电池，44W 闪充。

iQOO Z5 搭载高通骁龙 778G 处理器，配备满血版 LPDDR5 内存与满血版 UFS3.1 存储，支持内存融合技术 2.0。屏幕方面，6.67 英寸屏幕支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，DCI-P3 色域和 HDR10 高动态范围，最大亮度 650nit，无级调光、全程 DC 调光、德国莱茵低蓝光认证。

IT之家获悉，影像方面，iQOO Z5 搭载 6400 万超清主摄，支持人像模式、双视野录像同时记录前后视野、星空模式、人像留色、微距拍摄等。

其它方面，iQOO Z5 保留 3.5mm 耳机孔，支持 Hi-Res 有线无线双认证，「蓝牙定向播音」可独立设置蓝牙设备，「GPU 控制面板」自由定制 GPU 参数。

iQOO Z5 售价为：

8GB+128GB：1899 元（首发价 1799 元）

8GB+256GB：2099 元

12GB+256GB：2299 元