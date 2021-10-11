B站放心了，食品公司诉争 bilibili 商标上诉被驳回

IT之家 10 月 11 日消息 近日，北京九街食品有限公司等与国家知识产权局二审行政判决书公开，原告为九街食品公司，B 站关联公司为原审第三人。
企查查信息显示，法院查明，该案诉争商标为原告公司申请的方便食品类 bilibili 商标，因原告公司不服商标权撤销复审行政纠纷一案，提起上诉。
IT之家获悉，二审法院认为，原告食品公司未能提供完整证据证明对 bilibili 商标进行真实、合法、有效的商业使用，判决结果为驳回上诉。
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