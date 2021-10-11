谷歌 Pixel 6 系列维修手册和组装视频泄露：使用三星 Exynos 5132 基带

IT之家 10 月 11 日消息 谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的服务手册以及 Pixel 6 组装视频已经在网上泄露。其中服务手册全方位的描述了如何维修 Pixel 6 系列以及 Google 在 Pixel 6 系列上所使用的零部件，包括 Pixel 6 的电池容量。

通过服务手册和组装视频证实，Pixel 6 的电池为 4614 mAh，比 Pixel 6 Pro 的电池小 389 mAh，谷歌声称该两款设备均可以在一次充电后提供使用一天的电量。

此外，外媒还发现在 Pixel 6 Pro 的 Fastboot 模式下，基带版本一栏出现了“g5123b”的字样，这和三星 Exynos 5123 基带的型号一致，和现阶段三星旗舰手机中搭载的基带为同款。

IT之家了解到，Pixel 6 系列将于 10 月 19 日发布，会搭载自研的 Tensor SoC。根据谷歌现阶段的介绍这将会是一个完整的 SoC，和上一代的辅助 AI 处理单元并不是同一产品。同时根据现阶段泄露的宣传册，谷歌将对在 10 月 19 日至 10 月 27 日期间购买 Pixel 6 系列的用户免费赠送一只 Bose 700 无线降噪耳机。