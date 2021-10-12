苹果 iOS/iPadOS 15.0.2 正式版发布：修复恢复 iPhone 13 可能失败的问题等

IT之家 10 月 12 日消息 苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15.0.2 更新（内部版本号：19A404）。

iOS 15.0.2 正式版

本更新包括针对 iPhone 的错误修复：

从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除

iPhone 专用 MagSafe 皮革卡包可能无法连接到“查找”

AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示

CarPlay 车载可能无法打开音频 App 或可能在播放期间断开连接

使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPhone 13 机型可能会失败

iPadOS 15.0.2 正式版

本更新包括针对 iPad 的错误修复：

从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除

AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示

使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPad mini（第 6 代）可能会失败

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