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苹果 iOS/iPadOS 15.0.2 正式版发布：修复恢复 iPhone 13 可能失败的问题等

2021/10/12 1:15:16 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 12 日消息 苹果今日向 iPhoneiPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15.0.2 更新（内部版本号：19A404）。

iOS 15.0.2 正式版

本更新包括针对 iPhone 的错误修复：

  • 从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除

  • iPhone 专用 MagSafe 皮革卡包可能无法连接到“查找”

  • AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示

  • CarPlay 车载可能无法打开音频 App 或可能在播放期间断开连接

  • 使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPhone 13 机型可能会失败

iPadOS 15.0.2 正式版

本更新包括针对 iPad 的错误修复：

  • 从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除

  • AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示

  • 使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPad mini（第 6 代）可能会失败

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关键词：iOSiPadOS

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