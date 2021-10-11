谷歌开发 iPhone/iPad App 将更接近 iOS 原生状态“感觉”

IT之家 10 月 11 日消息 据 9to5 Google 报道，长期以来，谷歌在 iOS 上的应用一直被批评为没有平台的原生感。今年早些时候，该公司的设计师审查了他们开发 iOS 应用程序的方法，并选择做出变化。

长期以来，谷歌在 iOS 上的应用在外观和功能上与安卓系统的同类应用几乎完全相同。这本身是很好的，也是公司的特权，但苹果爱好者抱怨 Google 应用程序不尊重常见的 iOS 惯例和“感觉”，从而导致第一和第三方客户端之间不一致的用户体验。

在幕后，这是由于谷歌公司信奉“在谷歌内部共享 UI 组件”。在建立他们自己的库时，另一个重点是“填补 UIKit 的空白”，即苹果用于建立应用程序的框架。

负责苹果平台的谷歌设计工程负责人 Jeff Verkoeyen 近期在 Twitter 上透露了以上信息。所有这些工作最终以 Material Components for iOS（MDC）的形式开源，允许任何第三方开发者采用谷歌 iPhone 和 iPad 应用所使用的相同 UI 元素，如浮动操作按钮（FAB）、芯片和工具栏。

“但是，随着我们继续追求跨平台的像素对等，我们的 iOS 组件慢慢地与苹果平台的基本原理越来越远，因为这些基本原理也在逐年演变。”

作为回应，谷歌在 2021 年年初“开始深入评估在苹果平台上构建标志性的谷歌体验的意义”，并问道：

“一个开关是否真的需要按照通用设计系统进行定制构建？还是只需使用系统解决方案并继续前进就可以了？”

谷歌的结论是，现在是时候走后一条路了，苹果 UIKit 已经成熟到足以满足内部需求。谷歌公司不再需要维护其多年来建立的大部分自定义组件，包括应用（顶部）栏、列表和菜单。

相反，它将采用标准控件，并应用“轻度品牌润色”，以保持 iOS 上的谷歌外观。仍然需要一些定制组件，它们现在将受益于“更多的关注和重视”。谷歌的 iPhone 应用将在多大程度上与它们的安卓版本相区别，还有待观察。

IT之家获悉，作为这一转变的一部分，谷歌在 7 月将 Material 的 iOS 库置于“维护模式”。新版本和错误修复将受到限制，文档也不再更新。谷歌对开发者用户的官方指导是“遵循苹果的人机界面指南，并考虑使用现代 UIKit 组件或 SwiftUI 来代替”。也就是说，它还把 Flutter 作为“在所有平台上获得 Material 外观和感觉”的途径。

除了应用程序的感觉，谷歌一直在迅速接纳最新的 iOS 功能。这包括大多数主要服务的部件和支持成为默认浏览器或邮件客户端。事实上，谷歌 Photos 小部件去年首次在 iOS 上亮相，然后于今年 8 月登陆 Android 系统。

同时，Material You 将如何影响 iOS 上的谷歌应用还有待观察。在安卓系统上，Gmail、日历、Docs/Sheets/Slides、Drive、Keep 和 Meet 都已经更新为谷歌个性化设计语言。导航系统没有变化，但对各种导航元素进行了调整，比如圆形的 FAB 变成圆角方形。然而，更大的变化是动态色彩，整个应用程序根据你的壁纸采用一种调色板。动态色彩不太可能出现在 iOS 上，更新后的应用程序最终只会使用蓝色色调，就像在旧版的安卓系统上一样。