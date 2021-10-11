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谷歌开发 iPhone/iPad App 将更接近 iOS 原生状态“感觉”

2021/10/11 14:26:43 来源：IT之家 作者：在水 责编：在水
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IT之家 10 月 11 日消息 据 9to5 Google 报道，长期以来，谷歌在 iOS 上的应用一直被批评为没有平台的原生感。今年早些时候，该公司的设计师审查了他们开发 iOS 应用程序的方法，并选择做出变化。

长期以来，谷歌在 iOS 上的应用在外观和功能上与安卓系统的同类应用几乎完全相同。这本身是很好的，也是公司的特权，但苹果爱好者抱怨 Google 应用程序不尊重常见的 iOS 惯例和“感觉”，从而导致第一和第三方客户端之间不一致的用户体验。

在幕后，这是由于谷歌公司信奉“在谷歌内部共享 UI 组件”。在建立他们自己的库时，另一个重点是“填补 UIKit 的空白”，即苹果用于建立应用程序的框架。

负责苹果平台的谷歌设计工程负责人 Jeff Verkoeyen 近期在 Twitter 上透露了以上信息。所有这些工作最终以 Material Components for iOS（MDC）的形式开源，允许任何第三方开发者采用谷歌 iPhoneiPad 应用所使用的相同 UI 元素，如浮动操作按钮（FAB）、芯片和工具栏。

“但是，随着我们继续追求跨平台的像素对等，我们的 iOS 组件慢慢地与苹果平台的基本原理越来越远，因为这些基本原理也在逐年演变。”

作为回应，谷歌在 2021 年年初“开始深入评估在苹果平台上构建标志性的谷歌体验的意义”，并问道：

“一个开关是否真的需要按照通用设计系统进行定制构建？还是只需使用系统解决方案并继续前进就可以了？”

谷歌的结论是，现在是时候走后一条路了，苹果 UIKit 已经成熟到足以满足内部需求。谷歌公司不再需要维护其多年来建立的大部分自定义组件，包括应用（顶部）栏、列表和菜单。

相反，它将采用标准控件，并应用“轻度品牌润色”，以保持 iOS 上的谷歌外观。仍然需要一些定制组件，它们现在将受益于“更多的关注和重视”。谷歌的 iPhone 应用将在多大程度上与它们的安卓版本相区别，还有待观察。

IT之家获悉，作为这一转变的一部分，谷歌在 7 月将 Material 的 iOS 库置于“维护模式”。新版本和错误修复将受到限制，文档也不再更新。谷歌对开发者用户的官方指导是“遵循苹果的人机界面指南，并考虑使用现代 UIKit 组件或 SwiftUI 来代替”。也就是说，它还把 Flutter 作为“在所有平台上获得 Material 外观和感觉”的途径。

除了应用程序的感觉，谷歌一直在迅速接纳最新的 iOS 功能。这包括大多数主要服务的部件和支持成为默认浏览器或邮件客户端。事实上，谷歌 Photos 小部件去年首次在 iOS 上亮相，然后于今年 8 月登陆 Android 系统。

同时，Material You 将如何影响 iOS 上的谷歌应用还有待观察。在安卓系统上，Gmail、日历、Docs/Sheets/Slides、Drive、Keep 和 Meet 都已经更新为谷歌个性化设计语言。导航系统没有变化，但对各种导航元素进行了调整，比如圆形的 FAB 变成圆角方形。然而，更大的变化是动态色彩，整个应用程序根据你的壁纸采用一种调色板。动态色彩不太可能出现在 iOS 上，更新后的应用程序最终只会使用蓝色色调，就像在旧版的安卓系统上一样。

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关键词：谷歌iOS安卓

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