微软 Win11 应用商店上架 Windows Linux 子系统（WSL）：程序升级更快，无需升级操作系统

IT之家 10 月 12 日消息 微软官方今天宣布，Windows Subsystem for Linux (WSL) 作为应用程序在微软商店中普遍提供给 Windows 11 PC。WSL 预览版登陆微软商店有一个很大的优势：现在你可以更快地获得最新的 WSL 更新和功能，而不需要升级 Windows 操作系统。

IT之家获悉，这一变化将这些二进制文件从 Windows 镜像的一部分转移到从应用商店安装程序的一部分。这使得 WSL 与 Windows 版本脱钩，用户可以通过微软商店进行更新。

一旦目前的预览版功能最终确定下来，包括 GUI 应用支持、GPU 计算和 Linux 文件系统驱动器安装等，你不需要更新整个 Windows 操作系统，也不需要加入 Windows Insider 预览版，只需要从微软商店更新 WSL 应用即可。

如何在微软商店安装和使用 WSL

首先要确保你拥有这些先决条件：

正在使用 Windows 11 版本或更高版本（Windows Build 22000 或更高）

启用虚拟机平台的可选组件

你可以通过在 PowerShell 提示符下运行：dism.exe/online/enable-feature/featurename:VirtualMachinePlatform /all 来完成。

点击这个链接进入 WSL 商店页面，点击安装来安装 WSL，然后你可以安装一个选择的 Linux 发行版来开始使用它。

下面是微软商店 WSL 发布说明

WSLg 现在作为 WSL 应用程序的一部分被捆绑在一起。

更新 Microsoft.WSLg 到 1.0.29 版本。

为 WSLg 切换到 msrdc.exe。

为 ARM64 启用 virtio 以启用 WSLg 共享内存。

允许 WSLG 使用的环境变量被 WSLENV 覆盖。

新的 wsl.exe -mount 功能。

增加 mount --vhd，使挂载 VHD 文件更容易。

为 wsl.exe --mount 实现文件系统检测。如果在使用 wsl.exe -mount 时没有指定--type，这一改变实现了文件系统类型检测。

为 wsl.exe --mount 增加 -name 功能。这项修改增加对通过 WSL 挂载磁盘时可选择命名挂载点的支持。

更新 Linux 内核到 5.10.60.1。

启用额外的 USB 内核配置选项，以便通过 USB 与 Arduino 进行交互。

更新到上游稳定内核版本 5.10.60。

启用 virtio-pmem，支持 PCI BAR 相关地址。

在 Hyper-V 下启用 ARM64 的 vPCI 支持。

启用 io_uring 支持。

启用 USB over IP 支持。

启用 x86_64 的准虚拟化自旋锁支持。

刷新 dxgkrnl 驱动程序，以获得错误 Bug 修复和代码清理。

启用对 NFSv4.1 的 NFS 客户端支持，改进 9p 或 fstab 挂载失败时的错误信息。

修复 ARM64 上的 \wsl$\ 和 \wsl.localhost\ 问题。

切换到 mkfs.ext4 而不是预先格式化的 ext4 VHD。

切换到使用 mkswap 和 swapon 而不是自定义交换文件逻辑。[GH 5476]

添加逻辑，动态更新 NAT 网络的 MTU。

修复/etc/wsl.conf generateResolvConf 不能按预期工作的问题 [GH 6977]

增加了进度指示器辅助功能，用于在转换过程中显示带有动画圆点的请等待信息，向用户显示 WSL 仍在运行。

切换 wslhost.exe 为 win32 应用程序。

切换 wsl.exe --install 不需要-distribution 参数，但保留了对它的支持，以避免破坏现有的脚本。

添加 wsl.exe --version 命令

在 wsl.exe --status 和 wsl.exe --version 中增加了 Windows 版本。

清理 wsl.exe 的无效参数处理，使语法错误更容易自我诊断。

如果应用程序是通过 tile 启动的，在关闭控制台窗口前提示用户进行输入。

为 wslg.exe 添加错误信息对话框。

简化不支持的命令行参数的打印。

如果用户在已经安装了 WSL 的情况下运行 wsl.exe -install，则打印一个更好的错误信息。

为不存在自定义内核和不支持自定义内核（ARM64）添加特殊的错误代码。

更新 wsl.exe --update，以便与已解除的软件包一起工作--这将启动商店页面。

改进了 localhost relay 稳定性和性能。

额外的性能和稳定性改进。

下面是视频：