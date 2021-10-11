修复 x86 处理器 HPET 问题，Linux 5.15-rc5 版本内核发布紧急修复补丁

IT之家10 月 11 日消息 今天上午 Linux 内核开发人员 Thomas Gleixner 对外公布，问题频出的 x86 指令集架构昨日又收到了一组旨在修复“又一个硬件故障”的紧急补丁。这次问题出现在高精度事件计时器（HPET）上，当 x86 处理器达到 PC10 闲置状态时该 HPET 会停止工作。当这种情况出现时，即使操作系统或内核使用计时器，计时器也会停止，并可形成可对处理器发起攻击的漏洞。该问题在 2019 年英特尔从自家某些处理器剔除 Linux 内核后就一直被人所知。

因为 Linux 5.15-rc5 版本内核的这组问题事态严重所以自然被定为最高优先级，毕竟对于 CPU 的正常运行，稳定的硬件定时器和中断处理机制是必须的。而又因为硬件层面的修复不会很快跟进，所以 Linux 内核开发者应当尽快推出有关 HPET 漏洞的软件层面解决办法。Thomas Gleixner 补充道：“此问题在可预见的一段时间内解决的概率接近于零，所以 Linux 内核需要及时更新才能跟得上日益不断增长的硬件和固件方面的问题。但愿有一天，硬件设计师们会明白出现问题就通过软件层面去解决问题这种方法，终将是不会长久的……”

IT之家了解到，HPET 是指一组定时器，用来统一计算机的时钟频率，提高晶振的精度，可以较大提升电脑的运行状态和稳定性。