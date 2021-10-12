十项指控赢九项还不满足，苹果申请延期执行 Epic 案裁决：延续利润丰厚的 App Store 商业模式

北京时间 10 月 12 日早间消息，据报道，苹果申请延期执行 Epic Games 案的裁决，是为了尽可能保护 App Store 的商业模式，因为他们不甘于一场并不完整的胜利，还希望在本案中彻底击败对手。

上周五晚间，苹果宣布将申请延期执行 9 月的一项强制令：该强制令要求苹果必须允许应用引导用户使用外部网站。此举将允许应用企业绕过苹果的独家应用内购机制，使之难以收取最高 30% 的佣金。

由于 Epic Games 同样也在上诉它在本案中败诉的 9 项主张，所以双方将就此陷入上诉的缠斗之中，导致要真正结束本案，并迫使苹果对 iOS 系统做出调整，还要再等几年时间。

法官有望在下月对苹果的延期申请作出决定。

苹果此举与它在法院 9 月份刚刚做出裁决时的回应大相径庭。虽然该公司一直都为上诉留下了余地，但他们当时却宣称法院的裁决是其 App Store 商业模式的巨大法律胜利。这种模式最近几年引发了科技行业竞争对手、国际监管者和美国国会议员的炮轰。

“我们对法院的裁决感到高兴，我们将对此视作苹果的巨大胜利。”苹果律师凯特・亚当斯（Kate Adams）在 9 月的裁决宣布后说。

但上周五的消息却引发了苹果批评者的大量评论。他们指出，此举通过禁止应用使用其他支付系统来保护苹果 App Store 的利润。一家公司上周宣布，他们已经在开发更便宜的网页支付选项来代替苹果的应用内支付功能 —— 但要真正实现这个目标，必须要通过苹果目前正在上诉的这项裁决来实现。苹果并未披露 App Store 的利润率，但该公司 2020 年借此创收约 640 亿美元。

苹果称，他们之所以现在上诉，是因为本月就要临近执行裁决的最后日期。如果现在不上诉，苹果就会永远失去这个选项，但现在上诉，便可随时改变主意，撤销上诉。苹果还表示，此次上诉是为了避免在案件完全了结之前匆忙做出商业决策。法官目前的命令要求苹果必须在 12 月允许应用提供外链。

倘若法官下月批准苹果的延期申请，App Store 便可维持现状，直到 Epic Games 和苹果解决这一矛盾为止。这可能会耗时数年，帮助苹果抵制其 App Store 商业模式面临的强制性调整。

但与此同时，苹果 App Store 还面临其他外部法律威胁。例如，美国参议院的一项两党议案将迫使苹果接受其他应用内支付选项。此外，苹果也已经被迫遵守日本的一项监管决定，允许部分应用提供外链。（日本的规定不适用于游戏，而游戏被普遍认为是苹果 App Store 最大的利润来源。）

苹果最初可能将 Epic Games 案宣传为一项胜利，但此番上诉表明，在最终结果出炉前，苹果将不遗余力保护利润丰厚的 App Store 商业模式。