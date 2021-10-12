淘宝上线长辈模式：首页简化、字体放大

IT之家 10 月 12 日消息 淘宝在双 11 前发布的最新版本（10.4.10）中，已正式上线“长辈模式”。

IT之家发现，在长辈模式中，首页信息结构做了简化和字体放大，其它界面字体也进行了放大。用户在“我的淘宝”右上角“设置”中选择“模式切换”就能开启。同时该模式还上线了智能助手，便于老年用户使用语音搜索商品。网友：彷佛是为 90 后的我专门开发的。

7 月份支付宝就全量上线了“长辈模式”，用户在支付宝搜索长辈模式即可以开启“长辈模式”。除了字体图标加大、操作页面简化外，还去除了一些老年人不常用的功能及营销推送，降低对老年用户的打扰，65 岁以上老人使用还有一键直达人工服务的入口。

去年底，工信部宣布于 2021 年 1 月起，在全国范围内启动为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”。4 月，工信部印发通知，明确了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（App）适老化通用设计规范》（以下简称规范），助力老年人、残疾人等重点受益群体平等便捷地获取、使用互联网应用信息。规范提出，适老版界面、单独的适老版 App 中严禁出现广告弹窗；在网页提供特大字体、背景色高对比、文字放大和语音阅读服务等辅助阅读；提供适老化服务的网页或独立的适老化网站中无诱导下载、诱导付款等诱导式按键等内容。