华米发布真无线蓝牙耳机 Amazfit PowerBuds Pro：可提醒用户活动颈椎，售价 999 元

IT之家 10 月 12 日消息，在刚刚结束的华米科技发布会上，除了全新的智能手表以外，华米还发布了真无线蓝牙耳机 Amazfit PowerBuds Pro，售价 999 元。

Amazfit PowerBuds Pro 耳机整体颜色呈白色，采用入耳式设计和独立降噪处理器，支持三麦通话降噪，结合混合数字降噪和被动隔音技术，降噪深度可达 40dB。拥有自适应、室内、出行、运动四种降噪模式。长按耳柄上的压感按键，可在主动降噪与侧听模式间切换，用来切换环境音状态。

值得一提的是，这款耳机在耳机外壳和耳机振膜之间添加了一个 PPG 光学心率传感器用来检测用户的心率。同时耳机还具备距离传感器和加速度传感器用来感知用户现阶段的姿势以及运动状态，当检测用户头部长期处于不活动状态时，会及时提醒用户活动颈部。

耳机同时还会实时统计耳内音量及聆听时长，以 WHO 听力安全标准作为参考，每周聆听上限是 40 小时，声音越大建议使用时间越少。

IT之家还了解到，该耳机具备 IP55 防尘防水能力，采用 Type-C 接口以及宣称 30 小时的续航，其中单个耳塞的电池容量是 68mAh，充电盒的电池容量是 510 mAh。

Amazfit PowerBuds Pro 耳机已于用户可于今日 17:00 在多个渠道正式开售，享新品首发优惠价 899 元。