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899~1099 元，华米提前上架多款 Amazfit 智能手表新品

2021/10/12 12:06:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 12 日消息，华米科技今日下午将举行 Amazfit 2021 全球年度新品发布会，届时将推出 Amazfit GTR 3 & GTS 3 系列等产品，现已提前上架官网。

从官方信息来看，此次发布会将推出多款 Amazfit 智能手表新品，定价从 899 到 1099 元不等，预计首发会有一定优惠：

Amazfit GTR 3 Pro 定价 1099 元，提供曜石黑、戈壁棕两款配色，支持 NFC，运行 ZEPP OS 系统，采用 1.45 英寸 480×480 AMOLED 圆屏，最高 1000nit 亮度，内置 450mAh 电池，可实现 12 天续航，厚 10.7mm，重 32g。

IT之家了解到，这款手表还支持 150+ 种运动模式，支持心率、血氧、睡眠等健康检测，50 米防水等。

Amazfit GTR 3 定价 899 元，采用 1.39 英寸 454×454 AMOLED 圆屏，同样 1000nit 亮度，内置 450mAh 电池，支持 21 天续航，厚 10.7mm，重 32g，拥有曜石黑、云母灰两款配色，支持 NFC，运行 ZEPP OS 系统，提供 150+ 种运动模式，支持心率、血氧、睡眠等健康检测，50 米防水等。

Amazfit GTS 3 定价 899 元，采用 1.75 英寸 390×450 AMOLED 方屏，同样 1000nit 亮度，配备 250mAh 电池，可达 12 天续航，厚 8.8mm，重 24.4g，提供曜石黑、薄雾白、柔砂棕三款配色，运行 ZEPP OS 系统，支持 150+ 种运动模式，支持心率、血氧等健康检测，50 米防水等。

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