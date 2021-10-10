支持心率监测，预防听力损伤：华米预热 Amazfit PowerBuds Pro 耳机

IT之家 10 月 10 日消息 华米 Amazfit 将于 10 月 12 日举办发布会，推出 Amazfit GTR 3 & GTS 3 系列手表。今日官方再次对发布会进行预热，宣布即将推出 Amazfit PowerBuds Pro 真无线耳机。这款产品采用白色外壳、入耳式设计，将支持耳道式心率监测功能，同时可以辅助呵护颈椎，能够预防听力损伤。

从海报可以看出，这款耳机外侧，底部均有麦克风开孔，预计支持主动降噪功能。耳机内侧结构没有公开，预计将搭载光学传感器，通过主动发光的方式监测心率。此外，耳塞套也使用了高通光材质，有利于心率监测。呵护颈椎功能方面，这款耳机会内置重力传感器，实现姿态预测，从而提醒用户。

关于预防听力损伤方面，该产品预计能够自适应调节音量，同时内部算法会削减有害频段。一些耳机的音量保护功能通过内测的麦克风来监测声压实现，但华米并没有公布 Amazfit PowerBuds Pro 耳机保护听力的原理。

IT之家了解到，华米将于 10 月 12 日同时推出 Amazfit GTR 3/Pro 智能手表。产品将搭载 6 通道生物追踪光学传感器，支持心率、血氧监测功能。此外，手表还会支持 GPS，搭载 Zepp OS 系统，有望支持 eSIM 卡。