华米 Amazfit GTR 3 Pro 智能手表预热：搭载 6 通道生物追踪光学传感器

IT之家 10 月 7 日消息 华米科技将于 10 月 12 日举办 Amazfit 2021 全球年度新品发布会。正式发布 Amazfit GTR 3/Pro 智能手表。今日官方发布海报进行预热，表示新品将搭载 6 通道生物追踪光学传感器。这一高精度传感器将支持连续血氧监测，此外还会提供神秘新功能。

根据外媒 NotebookCheck 报道，Amazfit GTR 3 Pro 智能手表的渲染图被爆料者 @passionategeekz 公布。该产品将采用圆形表盘，右侧具有两个实体按键/旋钮。这款手表将提供硅胶、皮质两种表带可选，做工圆润精致。在手表侧面，还会看到疑似麦克风开孔的小孔，预计产品会支持智能语音助手、通话等功能。

爆料者还表示，这款手表将支持 150 种运动模式，搭载 Zepp OS 系统，支持播放本地存储的音乐。价格方面，预计 Amazfit GTR 3 Pro 零售价为 235 美元，约合 1511 元人民币。

IT之家了解到，Amazfit GTR 2 智能手表目前在售，提供运动款、经典款、方形表盘曜石黑/流光金可选，售价 809 元起。产品支持血氧检测，提供 90 种运动模式，支持智能语音助手、蓝牙电话等功能，续航可达 14 天。值得注意的是，10 月 7 日 14:00，Amazfit GTR 2 运动款将开启秒杀，价格从 999 元降至 879 元。