消息称欧盟将对英伟达收购 ARM 交易展开全面调查

北京时间 10 月 12 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，欧盟反垄断监管机构“欧盟委员会” 将对英伟达（Nvidia）收购 ARM 交易展开全面调查。

去年 9 月，英伟达与软银达成协议，将以约 540 亿美元的价格从软银手中收购英国芯片设计商 ARM。如果交易能够顺利完成，按美元价值计算，这将是有史以来最大的一笔半导体交易，并这将缔造出西方最大的芯片公司。

上个月，英伟达向欧盟委员会申请批准这笔交易，10 月 13 日为是否批准这笔交易的最后期限。英伟达当时称：“我们期待着与欧盟委员会接触，来解决可能存在的所有问题。这笔交易将有利于 ARM、授权商、市场竞争和整个行业。”

而知情人士今日称，英伟达做出的让步还不足以打消欧盟的顾虑。为此，欧盟委员会将对这笔交易展开全面的调查。知情人士还称，英伟达确实向欧盟做出了让步，提出了一些措施，希望打消欧盟关于市场竞争方面的担忧。但欧盟委员会并没有就这些让步，征求竞争对手和客户的反馈。这意味着，欧盟认为这些让步是远远不够的。

知情人士称，欧盟委员会对这笔交易的初步评估将于 10 月 27 日结束。在接下来的 4 个月里，欧盟委员会将对这笔交易展开更深入的全面调查。

对此，欧盟委员会发言人拒绝发表评论。而英伟达表示：“监管程序是保密的。这笔交易将有助于 ARM 转型，促进竞争和创新，包括英国市场在内。”

在此之前，英国反垄断部门已经对这笔交易展开了全面调查。今年 8 月份有消息称，出于对国家安全方面的潜在风险，英国政府正考虑阻止英伟达收购 ARM。

英国反垄断部门“竞争和市场管理局”（CMA）称，称该交易存在严重的竞争担忧，可能扼杀多个市场的创新，包括数据中心、游戏、物联网和自动驾驶汽车等。

CMA 首席执行官（CEO）安德里亚・科塞利（Andrea Coscelli）称：“我们担心英伟达接管 ARM 可能会限制竞争对手获取关键技术，扼杀一些重要的市场创新，从而给竞争对手带来真正的威胁。最终，这可能导致消费者错过新产品，或者价格上涨。”