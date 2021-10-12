三星 One UI 4 国行来了：预计 10 月 14 日开启内测，基于 Android 12

IT之家 10 月 12 日消息，三星在海外率先发布了 One UI 4 的内测版本。现在，据IT之家网友 @BIGHEYDONG 提供的线索，三星 One UI 4 国行内测终于来了。

国行内测与海外差别不大，首批支持 Galaxy S21| S21+| S21 Ultra（已解锁设备），预计将与 10 月 14 日开启，One UI 4 将升级到 Android 12 系统。

IT之家了解到，参与本次内测需将“盖乐世社区”App 升级到最新版本，注册申请需通过盖乐世社区提交。在安装 One UI 4 内测版之前，请务必确认个人数据已经被保存。大家可以通过 PC 版三星换机助手保存备份。

此外，内测版将会有一些 Bug，如果不再想参加测试版使用活动，大家可以通过盖乐世社区退出内测活动，重新安装官方版本，并且通过换机助手安装备份数据。

预计官方将于近日公布内测的具体报名流程，IT之家将为大家带来后续报道。

三星 One UI 4.0 已适配 Android 12 的 Material You 动态主题系统，支持更换图标包，界面进行了小幅更改，拥有新的小部件以及充电动画。安全方面，新系统还支持查看每款 App 申请权限的记录。

大家可以在下方相关阅读中查看 One UI 4 目前的一些改进。

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